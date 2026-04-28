Масло, майонез и песто с чесноком за 15 минут: сезон черемши в разгаре
Дата публикации 28 апреля 2026 15:44
Листья черемши. Фото: smachnenke.com.ua
Сезон черемши — идеальное время для простых, но очень ароматных рецептов. Всего за несколько минут можно приготовить сразу три варианта: нежное масло, насыщенный майонез и яркий песто. Это универсальные дополнения, которые сделают любое блюдо значительно вкуснее.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Масло с черемшой
Вам понадобится:
- сливочное масло — 150 г;
- черемша — 20 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Черемшу мелко нарезать, соединить с мягким маслом и солью, перемешать до однородности.
- По желанию сформировать рулет и охладить.
Зеленый майонез с черемшой
Вам понадобится:
- черемша — 90 г;
- масло растительное — 450 мл.;
- желтки — 3 шт.;
- горчица — 1 ч. л.;
- уксус винный — 2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Черемшу немного бланшировать, охладить и измельчить с маслом, процедить.
- Желтки смешать с горчицей и уксусом, постепенно добавить зеленое масло, взбивая до густой консистенции. Приправить по вкусу.
Песто из черемши
Вам понадобится:
- черемша — 100 г;
- петрушка — 50 г;
- кедровые орехи — 60 г;
- твердый сыр — 60 г;
- оливковое масло — 150 мл.;
- лимонный сок — несколько капель;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Черемшу, петрушку, орехи и сыр измельчить в блендере.
- Добавить масло, довести до однородной текстуры. Добавить лимонный сок, соль и перец, перемешать.
Реклама