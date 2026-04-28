Главная Вкус Масло, майонез и песто с чесноком за 15 минут: сезон черемши в разгаре

Дата публикации 28 апреля 2026 15:44
Листья черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон черемши — идеальное время для простых, но очень ароматных рецептов. Всего за несколько минут можно приготовить сразу три варианта: нежное масло, насыщенный майонез и яркий песто. Это универсальные дополнения, которые сделают любое блюдо значительно вкуснее.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

рецепт соуса песто з черемши
Соус песто. Фото: smachnenke.com.ua

Масло с черемшой

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 150 г;
  • черемша — 20 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Черемшу мелко нарезать, соединить с мягким маслом и солью, перемешать до однородности.
  2. По желанию сформировать рулет и охладить.

Зеленый майонез с черемшой

Вам понадобится:

  • черемша — 90 г;
  • масло растительное — 450 мл.;
  • желтки — 3 шт.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • уксус винный — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Черемшу немного бланшировать, охладить и измельчить с маслом, процедить.
  2. Желтки смешать с горчицей и уксусом, постепенно добавить зеленое масло, взбивая до густой консистенции. Приправить по вкусу.

Песто из черемши

Вам понадобится:

  • черемша — 100 г;
  • петрушка — 50 г;
  • кедровые орехи — 60 г;
  • твердый сыр — 60 г;
  • оливковое масло — 150 мл.;
  • лимонный сок — несколько капель;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Черемшу, петрушку, орехи и сыр измельчить в блендере.
  2. Добавить масло, довести до однородной текстуры. Добавить лимонный сок, соль и перец, перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
