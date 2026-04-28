Масло, майонез и песто с чесноком за 15 минут: сезон черемши в разгаре

Сезон черемши — идеальное время для простых, но очень ароматных рецептов. Всего за несколько минут можно приготовить сразу три варианта: нежное масло, насыщенный майонез и яркий песто. Это универсальные дополнения, которые сделают любое блюдо значительно вкуснее.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Масло с черемшой

Вам понадобится:

сливочное масло — 150 г;

черемша — 20 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Черемшу мелко нарезать, соединить с мягким маслом и солью, перемешать до однородности. По желанию сформировать рулет и охладить.

Зеленый майонез с черемшой

Вам понадобится:

черемша — 90 г;

масло растительное — 450 мл.;

желтки — 3 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

уксус винный — 2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Черемшу немного бланшировать, охладить и измельчить с маслом, процедить. Желтки смешать с горчицей и уксусом, постепенно добавить зеленое масло, взбивая до густой консистенции. Приправить по вкусу.

Песто из черемши

Вам понадобится:

черемша — 100 г;

петрушка — 50 г;

кедровые орехи — 60 г;

твердый сыр — 60 г;

оливковое масло — 150 мл.;

лимонный сок — несколько капель;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Черемшу, петрушку, орехи и сыр измельчить в блендере. Добавить масло, довести до однородной текстуры. Добавить лимонный сок, соль и перец, перемешать.

