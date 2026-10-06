Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак М'ясний пиріг у стилі "Турецький борек": рецепт без дріжджів

М'ясний пиріг у стилі "Турецький борек": рецепт без дріжджів

Ua ru
6 жовтня 2026 12:04
М’ясний пиріг із фаршем: соковита домашня випічка без дріжджів
М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео

Такий пиріг нагадує турецький борек, але готується з доступних інгредієнтів. Ніжне тісто, обсмажений фарш із цибулею та вершкове масло створюють насичений смак і приємну текстуру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • вода — 150 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • йогурт — 100 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • фарш — 500–600 г;
  • сіль і перець — за смаком;
  • вершкове масло — 100 г.
рецепт смачного солоного пирога
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Замісити м’яке бездріжджове тісто з борошна, води, молока, йогурту, розпушувача та солі.
  2. Цибулю подрібнити, змішати з фаршем, посолити та поперчити.
  3. Розділити тісто на частини й тонко розкачати.
  4. Формувати пиріг шарами, змащуючи тісто розтопленим вершковим маслом і розподіляючи між шарами м’ясну начинку.
  5. Випікати до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
  6. Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

пиріг рецепт випічка м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації