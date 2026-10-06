М’ясний пиріг із фаршем: соковита домашня випічка без дріжджів

М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео

Такий пиріг нагадує турецький борек, але готується з доступних інгредієнтів. Ніжне тісто, обсмажений фарш із цибулею та вершкове масло створюють насичений смак і приємну текстуру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

вода — 150 мл;

молоко — 100 мл;

йогурт — 100 г;

розпушувач — 15 г;

сіль — 1 ч. л.;

цибуля — 1 шт.;

фарш — 500–600 г;

сіль і перець — за смаком;

вершкове масло — 100 г.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Замісити м’яке бездріжджове тісто з борошна, води, молока, йогурту, розпушувача та солі. Цибулю подрібнити, змішати з фаршем, посолити та поперчити. Розділити тісто на частини й тонко розкачати. Формувати пиріг шарами, змащуючи тісто розтопленим вершковим маслом і розподіляючи між шарами м’ясну начинку. Випікати до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу. Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати.

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