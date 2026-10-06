М’ясний пиріг із фаршем: соковита домашня випічка без дріжджів

М'ясний пиріг у стилі "Турецький борек": рецепт без дріжджів
Ua ru
6 жовтня 2026 12:04
М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео
Такий пиріг нагадує турецький борек, але готується з доступних інгредієнтів. Ніжне тісто, обсмажений фарш із цибулею та вершкове масло створюють насичений смак і приємну текстуру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- вода — 150 мл;
- молоко — 100 мл;
- йогурт — 100 г;
- розпушувач — 15 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- фарш — 500–600 г;
- сіль і перець — за смаком;
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування
- Замісити м’яке бездріжджове тісто з борошна, води, молока, йогурту, розпушувача та солі.
- Цибулю подрібнити, змішати з фаршем, посолити та поперчити.
- Розділити тісто на частини й тонко розкачати.
- Формувати пиріг шарами, змащуючи тісто розтопленим вершковим маслом і розподіляючи між шарами м’ясну начинку.
- Випікати до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
- Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати порційними шматочками та подавати.
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