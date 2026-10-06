Мясной пирог с фаршем: сочная домашняя выпечка без дрожжей

Мясной пирог в стиле "Турецкий борек": рецепт без дрожжей
Ua ru
6 октября 2026 12:04
Мясной пирог. Фото: кадр из видео
Этот пирог напоминает турецкий борек, но готовится из доступных ингредиентов. Нежное тесто, обжаренный фарш с луком и сливочное масло создают насыщенный вкус и приятную текстуру.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- вода — 150 мл;
- молоко — 100 мл;
- йогурт — 100 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- соль — 1 ч. л.;
- лук — 1 шт.;
- фарш — 500–600 г;
- соль и перец — по вкусу;
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления
- Замесить мягкое бездрожжевое тесто из муки, воды, молока, йогурта, разрыхлителя и соли.
- Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, посолить и поперчить.
- Разделить тесто на части и тонко раскатать.
- Сформировать пирог слоями, смазывая тесто растопленным сливочным маслом и распределяя между слоями мясную начинку.
- Выпекать до румяной корочки и полной готовности фарша.
- Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать.
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