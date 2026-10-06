Мясной пирог с фаршем: сочная домашняя выпечка без дрожжей

Мясной пирог. Фото: кадр из видео

Этот пирог напоминает турецкий борек, но готовится из доступных ингредиентов. Нежное тесто, обжаренный фарш с луком и сливочное масло создают насыщенный вкус и приятную текстуру.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 500 г;

вода — 150 мл;

молоко — 100 мл;

йогурт — 100 г;

разрыхлитель — 15 г;

соль — 1 ч. л.;

лук — 1 шт.;

фарш — 500–600 г;

соль и перец — по вкусу;

сливочное масло — 100 г.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Замесить мягкое бездрожжевое тесто из муки, воды, молока, йогурта, разрыхлителя и соли. Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, посолить и поперчить. Разделить тесто на части и тонко раскатать. Сформировать пирог слоями, смазывая тесто растопленным сливочным маслом и распределяя между слоями мясную начинку. Выпекать до румяной корочки и полной готовности фарша. Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать.

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