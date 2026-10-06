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Главная Вкус Мясной пирог в стиле "Турецкий борек": рецепт без дрожжей

Мясной пирог в стиле "Турецкий борек": рецепт без дрожжей

Ua ru
6 октября 2026 12:04
Мясной пирог с фаршем: сочная домашняя выпечка без дрожжей
Мясной пирог. Фото: кадр из видео

Этот пирог напоминает турецкий борек, но готовится из доступных ингредиентов. Нежное тесто, обжаренный фарш с луком и сливочное масло создают насыщенный вкус и приятную текстуру.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • вода — 150 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • йогурт — 100 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • фарш — 500–600 г;
  • соль и перец — по вкусу;
  • сливочное масло — 100 г.
рецепт смачного солоного пирога
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Замесить мягкое бездрожжевое тесто из муки, воды, молока, йогурта, разрыхлителя и соли.
  2. Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, посолить и поперчить.
  3. Разделить тесто на части и тонко раскатать.
  4. Сформировать пирог слоями, смазывая тесто растопленным сливочным маслом и распределяя между слоями мясную начинку.
  5. Выпекать до румяной корочки и полной готовности фарша.
  6. Готовый пирог немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать.

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пирог рецепт выпечка мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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