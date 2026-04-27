Млинець на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 стакан вівсянки

Цей млинець — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Простий набір інгредієнтів перетворюється на ситну та ароматну страву. Завдяки вівсянці він виходить ніжним, корисним і добре насичує.

Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 1 скл.;

цибуля — 1 велика;

яйця — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

сметана — 2 ст. л.;

сир моцарела — 100 г;

сіль, перець, сушений часник — за смаком;

олія — для змащування.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити до стану борошна. Змішати яйця, сметану, молоко, сіль і спеції до однорідності. Додати вівсяну масу, перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб тісто загустіло. Цибулю подрібнити, сир натерти та додати до тіста, добре перемішати. Викласти масу на змащене деко рівним шаром і випікати при 180°C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.

