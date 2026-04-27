Млинець на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 стакан вівсянки
Дата публікації: 27 квітня 2026 05:04
Млинець на сніданок. Фото: кадр з відео
Цей млинець — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Простий набір інгредієнтів перетворюється на ситну та ароматну страву. Завдяки вівсянці він виходить ніжним, корисним і добре насичує.
Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 1 скл.;
- цибуля — 1 велика;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- сир моцарела — 100 г;
- сіль, перець, сушений часник — за смаком;
- олія — для змащування.
Спосіб приготування
- Вівсяні пластівці подрібнити до стану борошна.
- Змішати яйця, сметану, молоко, сіль і спеції до однорідності.
- Додати вівсяну масу, перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб тісто загустіло.
- Цибулю подрібнити, сир натерти та додати до тіста, добре перемішати.
- Викласти масу на змащене деко рівним шаром і випікати при 180°C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.
