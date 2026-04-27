Головна Смак Млинець на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 стакан вівсянки

Млинець на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 стакан вівсянки

Дата публікації: 27 квітня 2026 05:04
Млинець на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 стакан вівсянки
Млинець на сніданок. Фото: кадр з відео

Цей млинець — ідеальне рішення для швидкого сніданку. Простий набір інгредієнтів перетворюється на ситну та ароматну страву. Завдяки вівсянці він виходить ніжним, корисним і добре насичує.

Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • вівсяні пластівці — 1 скл.;
  • цибуля — 1 велика;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сир моцарела — 100 г;
  • сіль, перець, сушений часник — за смаком;
  • олія — для змащування.
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування 

  1. Вівсяні пластівці подрібнити до стану борошна.
  2. Змішати яйця, сметану, молоко, сіль і спеції до однорідності. 
  3. Додати вівсяну масу, перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб тісто загустіло.
  4. Цибулю подрібнити, сир натерти та додати до тіста, добре перемішати.
  5. Викласти масу на змащене деко рівним шаром і випікати при 180°C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
