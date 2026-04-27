Блинчик на завтрак за 5 минут: понадобится 1 стакан овсянки
Дата публикации 27 апреля 2026 05:04
Блинчик на завтрак.
Этот блинчик — идеальное решение для быстрого завтрака. Простой набор ингредиентов превращается в сытное и ароматное блюдо. Благодаря овсянке он получается нежным, полезным и хорошо насыщает.
Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 1 ст.;
- лук — 1 крупный;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сыр моцарелла — 100 г;
- соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;
- масло — для смазывания.
Способ приготовления
- Овсяные хлопья измельчить до состояния муки.
- Смешать яйца, сметану, молоко, соль и специи до однородности.
- Добавить овсяную массу, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы тесто загустело.
- Лук измельчить, сыр натереть и добавить к тесту, хорошо перемешать.
- Выложить массу на смазанный противень ровным слоем и выпекать при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.
Реклама