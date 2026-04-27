Україна
Блинчик на завтрак за 5 минут: понадобится 1 стакан овсянки

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 05:04
Блинчик на завтрак. Фото: кадр из видео

Этот блинчик — идеальное решение для быстрого завтрака. Простой набор ингредиентов превращается в сытное и ароматное блюдо. Благодаря овсянке он получается нежным, полезным и хорошо насыщает.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 1 ст.;
  • лук — 1 крупный;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 100 г;
  • соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;
  • масло — для смазывания.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Овсяные хлопья измельчить до состояния муки.
  2. Смешать яйца, сметану, молоко, соль и специи до однородности.
  3. Добавить овсяную массу, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы тесто загустело.
  4. Лук измельчить, сыр натереть и добавить к тесту, хорошо перемешать.
  5. Выложить массу на смазанный противень ровным слоем и выпекать при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
