Блинчик на завтрак за 5 минут: понадобится 1 стакан овсянки

Блинчик на завтрак. Фото: кадр из видео

Этот блинчик — идеальное решение для быстрого завтрака. Простой набор ингредиентов превращается в сытное и ароматное блюдо. Благодаря овсянке он получается нежным, полезным и хорошо насыщает.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 1 ст.;

лук — 1 крупный;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

сметана — 2 ст. л.;

сыр моцарелла — 100 г;

соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;

масло — для смазывания.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Овсяные хлопья измельчить до состояния муки. Смешать яйца, сметану, молоко, соль и специи до однородности. Добавить овсяную массу, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы тесто загустело. Лук измельчить, сыр натереть и добавить к тесту, хорошо перемешать. Выложить массу на смазанный противень ровным слоем и выпекать при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

