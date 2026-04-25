Вкуснятина на завтрак "из ничего": понадобится кипяток, мука и манка

Тесто для оладий.

Этот рецепт доказывает, что для вкусного завтрака не нужно дорогих ингредиентов. Манка, мука и творог превращаются в нежное и сытное блюдо с приятным домашним вкусом. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

манная крупа — 400 г;

мука — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

дрожжи — 1 ч. л.;

теплая вода — 600 мл.;

творог кисломолочный — 400 г;

сахар для начинки — 2 ст. л.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Манку смешать с мукой, сахаром, солью и дрожжами. Постепенно влить теплую воду и замесить мягкое, немного жидкое тесто. Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла. Сформировать лепешки и обжарить их на сковороде с обеих сторон до золотистости. Для начинки смешать творог с сахаром, выложить внутрь заготовок и запечь несколько минут в духовке.

Ваша пробная версия Premium закончилась