Вкуснятина на завтрак "из ничего": понадобится кипяток, мука и манка

Вкуснятина на завтрак "из ничего": понадобится кипяток, мука и манка

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 05:04
Вкуснятина на завтрак из ничего: понадобится кипяток, мука и манка
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт доказывает, что для вкусного завтрака не нужно дорогих ингредиентов. Манка, мука и творог превращаются в нежное и сытное блюдо с приятным домашним вкусом. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • манная крупа — 400 г;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • дрожжи — 1 ч. л.;
  • теплая вода — 600 мл.;
  • творог кисломолочный — 400 г;
  • сахар для начинки — 2 ст. л.
рецепт смачного сніданку
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Манку смешать с мукой, сахаром, солью и дрожжами.
  2. Постепенно влить теплую воду и замесить мягкое, немного жидкое тесто.
  3. Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла.
  4. Сформировать лепешки и обжарить их на сковороде с обеих сторон до золотистости.
  5. Для начинки смешать творог с сахаром, выложить внутрь заготовок и запечь несколько минут в духовке.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
