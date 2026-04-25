Вкуснятина на завтрак "из ничего": понадобится кипяток, мука и манка
Дата публикации 25 апреля 2026 05:04
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт доказывает, что для вкусного завтрака не нужно дорогих ингредиентов. Манка, мука и творог превращаются в нежное и сытное блюдо с приятным домашним вкусом. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- манная крупа — 400 г;
- мука — 200 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- дрожжи — 1 ч. л.;
- теплая вода — 600 мл.;
- творог кисломолочный — 400 г;
- сахар для начинки — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Манку смешать с мукой, сахаром, солью и дрожжами.
- Постепенно влить теплую воду и замесить мягкое, немного жидкое тесто.
- Оставить массу примерно на 20 минут, чтобы манка набухла.
- Сформировать лепешки и обжарить их на сковороде с обеих сторон до золотистости.
- Для начинки смешать творог с сахаром, выложить внутрь заготовок и запечь несколько минут в духовке.
