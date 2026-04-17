Пышные оладьи на кефире, которые не опадают: быстрый рецепт на завтрак

Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Идеальные оладьи — это те, которые остаются пышными даже после жарки. Секрет в правильной текстуре теста и небольших нюансах приготовления. Такой завтрак готовится быстро, а результат всегда радует нежностью и воздушностью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

кефир — 300 мл.;

мука — 260 г;

сода — 0,5 ч. л;

масло — для жарки.

Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром и солью до однородности. Добавить теплый кефир и перемешать. Постепенно добавить муку, довести тесто до густой консистенции — оно должно медленно спадать с ложки. В конце добавить соду и осторожно перемешать. Накрыть тесто и оставить на 30 минут. После этого не перемешивать, чтобы сохранить пышность. На разогретую сковороду добавить масло, выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

