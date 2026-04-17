Главная Вкус Пышные оладьи на кефире, которые не опадают: быстрый рецепт на завтрак

Пышные оладьи на кефире, которые не опадают: быстрый рецепт на завтрак

Дата публикации 17 апреля 2026 05:04
Пышные оладьи на кефире, которые не опадают: быстрый рецепт на завтрак
Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Идеальные оладьи — это те, которые остаются пышными даже после жарки. Секрет в правильной текстуре теста и небольших нюансах приготовления. Такой завтрак готовится быстро, а результат всегда радует нежностью и воздушностью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 300 мл.;
  • мука — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • масло — для жарки.
рецепт пишних оладок на кефірі
Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с сахаром и солью до однородности. Добавить теплый кефир и перемешать.
  2. Постепенно добавить муку, довести тесто до густой консистенции — оно должно медленно спадать с ложки. В конце добавить соду и осторожно перемешать.
  3. Накрыть тесто и оставить на 30 минут. После этого не перемешивать, чтобы сохранить пышность.
  4. На разогретую сковороду добавить масло, выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяности.
  5. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
