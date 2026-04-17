Пышные оладьи на кефире, которые не опадают: быстрый рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 05:04
Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua
Идеальные оладьи — это те, которые остаются пышными даже после жарки. Секрет в правильной текстуре теста и небольших нюансах приготовления. Такой завтрак готовится быстро, а результат всегда радует нежностью и воздушностью.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- кефир — 300 мл.;
- мука — 260 г;
- сода — 0,5 ч. л;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с сахаром и солью до однородности. Добавить теплый кефир и перемешать.
- Постепенно добавить муку, довести тесто до густой консистенции — оно должно медленно спадать с ложки. В конце добавить соду и осторожно перемешать.
- Накрыть тесто и оставить на 30 минут. После этого не перемешивать, чтобы сохранить пышность.
- На разогретую сковороду добавить масло, выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяности.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама