Пишні оладки на кефірі, які не опадають: швидкий рецепт на сніданок
Дата публікації: 17 квітня 2026 05:04
Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua
Ідеальні оладки — це ті, що залишаються пишними навіть після смаження. Секрет у правильній текстурі тіста та невеликих нюансах приготування. Такий сніданок готується швидко, а результат завжди радує ніжністю та повітряністю.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- кефір — 300 мл;
- борошно — 260 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйце змішати з цукром і сіллю до однорідності. Додати теплий кефір і перемішати.
- Поступово додати борошно, довести тісто до густої консистенції — воно має повільно спадати з ложки. Наприкінці додати соду і обережно перемішати.
- Накрити тісто та залишити на 30 хвилин. Після цього не перемішувати, щоб зберегти пишність.
- На розігріту сковороду додати олію, викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності.
- Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
