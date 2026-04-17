Пишні оладки на кефірі, які не опадають: швидкий рецепт на сніданок

Пишні оладки на кефірі, які не опадають: швидкий рецепт на сніданок

Дата публікації: 17 квітня 2026 05:04
Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ідеальні оладки — це ті, що залишаються пишними навіть після смаження. Секрет у правильній текстурі тіста та невеликих нюансах приготування. Такий сніданок готується швидко, а результат завжди радує ніжністю та повітряністю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • кефір — 300 мл;
  • борошно — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт пишних оладок на кефірі
Тісто для оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з цукром і сіллю до однорідності. Додати теплий кефір і перемішати.
  2. Поступово додати борошно, довести тісто до густої консистенції — воно має повільно спадати з ложки. Наприкінці додати соду і обережно перемішати.
  3. Накрити тісто та залишити на 30 хвилин. Після цього не перемішувати, щоб зберегти пишність.
  4. На розігріту сковороду додати олію, викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності. 
  5. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

рецепт оладки ідея для сніданку тісто панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

