Пишні оладки на кефірі, які не опадають: швидкий рецепт на сніданок

Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ідеальні оладки — це ті, що залишаються пишними навіть після смаження. Секрет у правильній текстурі тіста та невеликих нюансах приготування. Такий сніданок готується швидко, а результат завжди радує ніжністю та повітряністю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — щіпка;

кефір — 300 мл;

борошно — 260 г;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Тісто для оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром і сіллю до однорідності. Додати теплий кефір і перемішати. Поступово додати борошно, довести тісто до густої консистенції — воно має повільно спадати з ложки. Наприкінці додати соду і обережно перемішати. Накрити тісто та залишити на 30 хвилин. Після цього не перемішувати, щоб зберегти пишність. На розігріту сковороду додати олію, викладати тісто ложкою і смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

