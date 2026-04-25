Смакота на сніданок "з нічого": знадобиться окріп, борошно та манка
Дата публікації: 25 квітня 2026 05:04
Тісто для оладків.
Цей рецепт доводить, що для смачного сніданку не потрібно дорогих інгредієнтів. Манка, борошно та сир перетворюються на ніжну та ситну страву з приємним домашнім смаком. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- манна крупа — 400 г;
- борошно — 200 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- дріжджі — 1 ч. л.;
- тепла вода — 600 мл;
- сир кисломолочний — 400 г;
- цукор для начинки — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Манку змішати з борошном, цукром, сіллю та дріжджами.
- Поступово влити теплу воду та замісити м’яке, трохи рідке тісто.
- Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- Сформувати коржі та обсмажити їх на сковороді з обох боків до золотистості.
- Для начинки змішати сир із цукром, викласти всередину заготовок і запекти кілька хвилин у духовці.
