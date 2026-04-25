Смакота на сніданок "з нічого": знадобиться окріп, борошно та манка

Смакота на сніданок "з нічого": знадобиться окріп, борошно та манка

Дата публікації: 25 квітня 2026 05:04
Смакота на сніданок з нічого: знадобиться окріп, борошно та манка
Тісто для оладків. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт доводить, що для смачного сніданку не потрібно дорогих інгредієнтів. Манка, борошно та сир перетворюються на ніжну та ситну страву з приємним домашнім смаком. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • манна крупа — 400 г;
  • борошно — 200 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • дріжджі — 1 ч. л.;
  • тепла вода — 600 мл;
  • сир кисломолочний — 400 г;
  • цукор для начинки — 2 ст. л.
рецепт смачного сніданку
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Манку змішати з борошном, цукром, сіллю та дріжджами.
  2. Поступово влити теплу воду та замісити м’яке, трохи рідке тісто.
  3. Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Сформувати коржі та обсмажити їх на сковороді з обох боків до золотистості.
  5. Для начинки змішати сир із цукром, викласти всередину заготовок і запекти кілька хвилин у духовці.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
