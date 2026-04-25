Смакота на сніданок "з нічого": знадобиться окріп, борошно та манка

Цей рецепт доводить, що для смачного сніданку не потрібно дорогих інгредієнтів. Манка, борошно та сир перетворюються на ніжну та ситну страву з приємним домашнім смаком. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

манна крупа — 400 г;

борошно — 200 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

дріжджі — 1 ч. л.;

тепла вода — 600 мл;

сир кисломолочний — 400 г;

цукор для начинки — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Манку змішати з борошном, цукром, сіллю та дріжджами. Поступово влити теплу воду та замісити м’яке, трохи рідке тісто. Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла. Сформувати коржі та обсмажити їх на сковороді з обох боків до золотистості. Для начинки змішати сир із цукром, викласти всередину заготовок і запекти кілька хвилин у духовці.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.