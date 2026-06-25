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Головна Смак Млинці "Хвилинка" на сніданок: 1 жменя сиру та зелені в тісто

Млинці "Хвилинка" на сніданок: 1 жменя сиру та зелені в тісто

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 05:04
Сирні млинці на кефірі: швидкий рецепт для ситного сніданку
Млинці "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичайні млинці вже набридли, варто спробувати цей простий рецепт. Поєднання двох видів сиру, кефіру та зеленої цибулі робить страву особливо ніжною й ароматною. Такі млинці чудово смакують як самостійна страва або з улюбленими соусами та сметаною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 г;
  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 160 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • харчова сода — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт млинців на сніданок
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир подрібнити до однорідної консистенції.
  2. Додати кефір кімнатної температури, яйця, сіль і соду, ретельно перемішати.
  3. Поступово додати просіяне борошно та замішати однорідне тісто без грудочок.
  4. Додати трохи олії, натертий твердий сир і дрібно нарізану зелену цибулю, ще раз перемішати.
  5. Розігріти сковороду, злегка змастити олією.
  6. Виливати порцію тіста та рівномірно розподіляти по поверхні.
  7. Смажити млинці з обох боків до золотистого кольору.
  8. За потреби перед кожним новим млинцем змащувати сковороду невеликою кількістю олії.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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