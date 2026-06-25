Творожные блины на кефире: быстрый рецепт для сытного завтрака

Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные блины уже надоели, стоит попробовать этот простой рецепт. Сочетание двух видов сыра, кефира и зеленого лука делает блюдо особенно нежным и ароматным. Такие блины прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или с любимыми соусами и сметаной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 г;

творог — 180 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 160 г;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

пищевая сода — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог измельчить до однородной консистенции. Добавить кефир комнатной температуры, яйца, соль и соду, тщательно перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков. Добавить немного растительного масла, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук, ещё раз перемешать. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Выливать порцию теста и равномерно распределять по поверхности. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. При необходимости перед каждым новым блином смазывать сковороду небольшим количеством растительного масла.

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