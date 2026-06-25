Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Блины "Минутка" на завтрак: 1 горсть творога и зелени в тесто

Блины "Минутка" на завтрак: 1 горсть творога и зелени в тесто

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 05:04
Творожные блины на кефире: быстрый рецепт для сытного завтрака
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные блины уже надоели, стоит попробовать этот простой рецепт. Сочетание двух видов сыра, кефира и зеленого лука делает блюдо особенно нежным и ароматным. Такие блины прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или с любимыми соусами и сметаной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 г;
  • творог — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 160 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • пищевая сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт млинців на сніданок
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог измельчить до однородной консистенции.
  2. Добавить кефир комнатной температуры, яйца, соль и соду, тщательно перемешать.
  3. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков.
  4. Добавить немного растительного масла, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук, ещё раз перемешать.
  5. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом.
  6. Выливать порцию теста и равномерно распределять по поверхности.
  7. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  8. При необходимости перед каждым новым блином смазывать сковороду небольшим количеством растительного масла.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

рецепт идея для завтрака блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации