Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні млинці вже набридли, спробуйте цей ситний варіант із картоплею. Тісто легко замішується, а готові млинці виходять ніжними всередині та апетитно підсмаженими зовні. Такий сніданок добре смакує і гарячим, і холодним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

молоко — 200 мл;

кріп — 1 пучок;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

олія — для обсмажування.

Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю натерти на дрібній тертці, додати яйця й перемішати. Додати молоко та олію, всипати сіль і подрібнений кріп. Додати борошно з розпушувачем і замішати однорідне тісто. Розігріти сковорідку, змастити олією та порціями виливати тісто. Обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими з улюбленим соусом.

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