Млинці на сніданок за 10 хвилин: знадобиться картопля та 2 яйця
Ua ru
22 листопада 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Картопляні млинці. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо звичайні млинці вже набридли, спробуйте цей ситний варіант із картоплею. Тісто легко замішується, а готові млинці виходять ніжними всередині та апетитно підсмаженими зовні. Такий сніданок добре смакує і гарячим, і холодним.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- кріп — 1 пучок;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Картоплю та цибулю натерти на дрібній тертці, додати яйця й перемішати.
- Додати молоко та олію, всипати сіль і подрібнений кріп.
- Додати борошно з розпушувачем і замішати однорідне тісто.
- Розігріти сковорідку, змастити олією та порціями виливати тісто.
- Обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими з улюбленим соусом.
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