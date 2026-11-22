Блины на завтрак за 10 минут: понадобятся картофель и 2 яйца
Ua ru
22 ноября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.ua
Если обычные блины уже надоели, попробуйте этот сытный вариант с картофелем. Тесто легко замешивается, а готовые блины получаются нежными внутри и аппетитно поджаренными снаружи. Такой завтрак вкусный как горячим, так холодным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- укроп — 1 пучок;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Картофель и лук натереть на мелкой терке, добавить яйца и перемешать.
- Добавить молоко и масло, всыпать соль и измельченный укроп.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Разогреть сковороду, смазать маслом и порциями выливать тесто.
- Обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими с любимым соусом.
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