Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные блины уже надоели, попробуйте этот сытный вариант с картофелем. Тесто легко замешивается, а готовые блины получаются нежными внутри и аппетитно поджаренными снаружи. Такой завтрак вкусный как горячим, так холодным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

молоко — 200 мл;

укроп — 1 пучок;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — для обжаривания.

Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель и лук натереть на мелкой терке, добавить яйца и перемешать. Добавить молоко и масло, всыпать соль и измельченный укроп. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Разогреть сковороду, смазать маслом и порциями выливать тесто. Обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими с любимым соусом.

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