Млинці Рафаелло на сніданок — ніжний десертний смак за копійки

Млинці "Рафаелло". Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться чогось особливого, але без зайвих витрат? Млинці "Рафаелло" стануть вашим улюбленим рецептом. Ніжне тісто, солодка сирна начинка зі згущеним молоком і кокосовою стружкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 3 ст. л.;

борошно — 240 г;

молоко — 500 мл;

олія — 5 ст. л.;

окріп — 150 мл.

Для начинки:

кисломолочний сир — 500 г;

згущене молоко — 200 г;

кокосова стружка — 50 г.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером із сіллю та цукром до світлої, пишної маси. Поступово просіяти борошно, перемішати до однорідності. Влити молоко, олію та ще раз добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

В кінці влити окріп, швидко розмішати до гладкої консистенції. Перед першим млинцем змастити сковороду олією. Випікати млинці на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Смажені млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати кисломолочний сир зі згущеним молоком та збити блендером до кремоподібної консистенції.

Начинка для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти начинку на млинці, загорнути краї та скрутити рулетами.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею полити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.

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