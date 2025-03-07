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Млинці "Рафаелло" — на смак, як дорогий десерт, але за копійки

7 березня 2025 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Млинці Рафаелло на сніданок — ніжний десертний смак за копійки
Млинці "Рафаелло". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочеться чогось особливого, але без зайвих витрат? Млинці "Рафаелло" стануть вашим улюбленим рецептом. Ніжне тісто, солодка сирна начинка зі згущеним молоком і кокосовою стружкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • борошно — 240 г;
  • молоко — 500 мл;
  • олія — 5 ст. л.;
  • окріп — 150 мл.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • згущене молоко — 200 г;
  • кокосова стружка — 50 г.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером із сіллю та цукром до світлої, пишної маси. Поступово просіяти борошно, перемішати до однорідності. Влити молоко, олію та ще раз добре перемішати.

як приготувати млинці з солодкою начинкою
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

В кінці влити окріп, швидко розмішати до гладкої консистенції. Перед першим млинцем змастити сковороду олією. Випікати млинці на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

млинці з солодкою начинкою
Смажені млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати кисломолочний сир зі згущеним молоком та збити блендером до кремоподібної консистенції.

млинці з солодкою начинкою на сніданок
Начинка для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти начинку на млинці, загорнути краї та скрутити рулетами.

млинці з начинкою на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею полити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.

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