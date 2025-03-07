Млинці Рафаелло на сніданок — ніжний десертний смак за копійки

Млинці "Рафаелло" — на смак, як дорогий десерт, але за копійки
Хочеться чогось особливого, але без зайвих витрат? Млинці "Рафаелло" стануть вашим улюбленим рецептом. Ніжне тісто, солодка сирна начинка зі згущеним молоком і кокосовою стружкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 3 ст. л.;
- борошно — 240 г;
- молоко — 500 мл;
- олія — 5 ст. л.;
- окріп — 150 мл.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 500 г;
- згущене молоко — 200 г;
- кокосова стружка — 50 г.
Спосіб приготування
Яйця збити міксером із сіллю та цукром до світлої, пишної маси. Поступово просіяти борошно, перемішати до однорідності. Влити молоко, олію та ще раз добре перемішати.
В кінці влити окріп, швидко розмішати до гладкої консистенції. Перед першим млинцем змастити сковороду олією. Випікати млинці на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Для начинки змішати кисломолочний сир зі згущеним молоком та збити блендером до кремоподібної консистенції.
Викласти начинку на млинці, загорнути краї та скрутити рулетами.
Перед подачею полити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.
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