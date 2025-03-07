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Блины "Рафаэлло" — на вкус, как дорогой десерт, но за копейки

7 марта 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Блины Рафаэлло на завтрак — нежный десертный вкус за копейки
Блины "Рафаэлло". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хочется чего-то особенного, но без лишних затрат? Блины "Рафаэлло" станут вашим любимым рецептом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • мука — 240 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • масло — 5 ст. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Для начинки:

  • творог — 500 г;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • кокосовая стружка — 50 г.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером с солью и сахаром до светлой, пышной массы. Постепенно просеять муку, перемешать до однородности. Влить молоко, масло и еще раз хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В конце влить кипяток, быстро размешать до гладкой консистенции. Перед первым блином смазать сковороду маслом. Выпекать блины на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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Жареные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог со сгущенным молоком и взбить блендером до кремообразной консистенции.

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Начинка для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить начинку на блины, завернуть края и свернуть рулетами.

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Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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