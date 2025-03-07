Блины Рафаэлло на завтрак — нежный десертный вкус за копейки

Блины "Рафаэлло". Фото: gospodynka.com.ua

Хочется чего-то особенного, но без лишних затрат? Блины "Рафаэлло" станут вашим любимым рецептом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 3 ст. л.;

мука — 240 г;

молоко — 500 мл.;

масло — 5 ст. л.;

кипяток — 150 мл.

Для начинки:

творог — 500 г;

сгущенное молоко — 200 г;

кокосовая стружка — 50 г.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером с солью и сахаром до светлой, пышной массы. Постепенно просеять муку, перемешать до однородности. Влить молоко, масло и еще раз хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В конце влить кипяток, быстро размешать до гладкой консистенции. Перед первым блином смазать сковороду маслом. Выпекать блины на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог со сгущенным молоком и взбить блендером до кремообразной консистенции.

Начинка для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить начинку на блины, завернуть края и свернуть рулетами.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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