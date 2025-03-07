Блины Рафаэлло на завтрак — нежный десертный вкус за копейки

Блины "Рафаэлло" — на вкус, как дорогой десерт, но за копейки
Хочется чего-то особенного, но без лишних затрат? Блины "Рафаэлло" станут вашим любимым рецептом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 3 ст. л.;
- мука — 240 г;
- молоко — 500 мл.;
- масло — 5 ст. л.;
- кипяток — 150 мл.
Для начинки:
- творог — 500 г;
- сгущенное молоко — 200 г;
- кокосовая стружка — 50 г.
Способ приготовления
Яйца взбить миксером с солью и сахаром до светлой, пышной массы. Постепенно просеять муку, перемешать до однородности. Влить молоко, масло и еще раз хорошо перемешать.
В конце влить кипяток, быстро размешать до гладкой консистенции. Перед первым блином смазать сковороду маслом. Выпекать блины на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Для начинки смешать творог со сгущенным молоком и взбить блендером до кремообразной консистенции.
Выложить начинку на блины, завернуть края и свернуть рулетами.
Перед подачей полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
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