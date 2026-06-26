Мохіто на зиму в 3-літрових банках: рецепт смачніше за компот в 100 разів

Мохіто на зиму. Фото: УНІАН

Юлія Щербак Редактор

Якщо звичні компоти вже набридли, варто спробувати цю ароматну заготівлю з цитрусами та м’ятою. Напій виходить освіжаючим, насиченим і дуже ароматним, нагадуючи популярний літній коктейль. До того ж готується він швидко та не потребує складних кулінарних маніпуляцій.

Рецепт опублікували УНІАН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 2 кружечки;

цукор — 200 г;

м’ята — 2 гілочки;

вода — 3 л.

Лимонад на зиму. Фото: УНІАН

Спосіб приготування

Банку ретельно вимити та обполоснути гарячою водою. Апельсин і лимон нарізати кружечками, за можливості видалити кісточки. М’яту промити під проточною водою. Викласти на дно банки цитрусові, м’яту та цукор. Воду довести до кипіння та залити нею вміст банки доверху. Одразу закрити кришкою, перевернути банку та злегка струсити, щоб цукор швидше розчинився. Укутати заготовку ковдрою та залишити до повного охолодження. Зберігати напій у прохолодному місці. Найкращого смаку він набуде через 2–3 тижні після приготування.

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