Морква по-корейськи з часником: ароматна гостра закуска за простим рецептом

Морква по-корейськи "5 зірок": рецепт хіт 2026
Ua ru
7 жовтня 2026 12:04
Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua
Ця закуска готується без складних етапів, а найкращого смаку набуває після кількох годин у холодильнику. Морква залишається хрумкою, а часник, спеції та гаряча олія роблять її особливо ароматною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- морква — 2 кг;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 4 ч. л.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 8–10 зубчиків;
- олія — 200 мл;
- оцет 70% — 2 ст. л. або оцет 9% — 16 ст. л.;
- приправа для моркви по-корейськи — 2 упаковки по 30 г.
Спосіб приготування
- Натерти моркву довгою соломкою, додати сіль і цукор, обережно перемішати та залишити на 10–15 хвилин.
- Цибулю нарізати, часник пропустити через прес.
- Обсмажити цибулю в олії до м’якості.
- Відсунути її, додати приправу в гарячу олію та прогріти 10–15 секунд. Зняти з вогню.
- Злити з моркви зайву рідину, не відтискаючи її.
- Додати часник, влити гарячу ароматну олію та оцет, перемішати.
- Залишити на 15–20 хвилин за кімнатної температури, потім поставити в холодильник.
- Для насиченішого смаку витримати закуску до наступного дня.
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