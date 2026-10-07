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Головна Смак Морква по-корейськи "5 зірок": рецепт хіт 2026

Морква по-корейськи "5 зірок": рецепт хіт 2026

Ua ru
7 жовтня 2026 12:04
Морква по-корейськи з часником: ароматна гостра закуска за простим рецептом
Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска готується без складних етапів, а найкращого смаку набуває після кількох годин у холодильнику. Морква залишається хрумкою, а часник, спеції та гаряча олія роблять її особливо ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • морква — 2 кг;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — 4 ч. л.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 8–10 зубчиків;
  • олія — 200 мл;
  • оцет 70% — 2 ст. л. або оцет 9% — 16 ст. л.;
  • приправа для моркви по-корейськи — 2 упаковки по 30 г.
рецепт моркви по-корейськи
Морква та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти моркву довгою соломкою, додати сіль і цукор, обережно перемішати та залишити на 10–15 хвилин.
  2. Цибулю нарізати, часник пропустити через прес.
  3. Обсмажити цибулю в олії до м’якості.
  4. Відсунути її, додати приправу в гарячу олію та прогріти 10–15 секунд. Зняти з вогню.
  5. Злити з моркви зайву рідину, не відтискаючи її.
  6. Додати часник, влити гарячу ароматну олію та оцет, перемішати.
  7. Залишити на 15–20 хвилин за кімнатної температури, потім поставити в холодильник.
  8. Для насиченішого смаку витримати закуску до наступного дня.

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морква салат рецепт морква по-корейськи
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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