Морква по-корейськи з часником: ароматна гостра закуска за простим рецептом

Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска готується без складних етапів, а найкращого смаку набуває після кількох годин у холодильнику. Морква залишається хрумкою, а часник, спеції та гаряча олія роблять її особливо ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

морква — 2 кг;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 4 ч. л.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 8–10 зубчиків;

олія — 200 мл;

оцет 70% — 2 ст. л. або оцет 9% — 16 ст. л.;

приправа для моркви по-корейськи — 2 упаковки по 30 г.

Морква та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерти моркву довгою соломкою, додати сіль і цукор, обережно перемішати та залишити на 10–15 хвилин. Цибулю нарізати, часник пропустити через прес. Обсмажити цибулю в олії до м’якості. Відсунути її, додати приправу в гарячу олію та прогріти 10–15 секунд. Зняти з вогню. Злити з моркви зайву рідину, не відтискаючи її. Додати часник, влити гарячу ароматну олію та оцет, перемішати. Залишити на 15–20 хвилин за кімнатної температури, потім поставити в холодильник. Для насиченішого смаку витримати закуску до наступного дня.

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