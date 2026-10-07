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Главная Вкус Морковь по-корейски "5 звезд": рецепт-хит 2026

Морковь по-корейски "5 звезд": рецепт-хит 2026

Ua ru
7 октября 2026 12:04
Морковь по-корейски с чесноком: ароматная острая закуска по простому рецепту
Морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска готовится без сложных этапов, а наилучший вкус приобретает после нескольких часов в холодильнике. Морковь остается хрустящей, а чеснок, специи и раскаленное масло придают ей особый аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • морковь — 2 кг;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 4 ч. л.;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 8–10 зубчиков;
  • растительное масло — 200 мл;
  • уксус 70% — 2 ст. л. или уксус 9% — 16 ст. л.;
  • приправа для моркови по-корейски — 2 упаковки по 30 г.
рецепт моркви по-корейськи
Морковь и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть морковь длинной соломкой, добавить соль и сахар, аккуратно перемешать и оставить на 10–15 минут.
  2. Лук нарезать, чеснок пропустить через пресс.
  3. Обжарить лук в масле до мягкости.
  4. Сдвинуть лук в сторону, добавить приправу в горячее масло и прогреть 10–15 секунд. Снять с огня.
  5. Слить с моркови лишнюю жидкость, не отжимая ее.
  6. Добавить чеснок, влить горячее ароматное масло и уксус, перемешать.
  7. Оставить на 15–20 минут при комнатной температуре, затем поставить в холодильник.
  8. Для более насыщенного вкуса выдержать закуску до следующего дня.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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