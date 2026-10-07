Морковь по-корейски с чесноком: ароматная острая закуска по простому рецепту

Морковь по-корейски "5 звезд": рецепт-хит 2026
Ua ru
7 октября 2026 12:04
Морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua
Эта закуска готовится без сложных этапов, а наилучший вкус приобретает после нескольких часов в холодильнике. Морковь остается хрустящей, а чеснок, специи и раскаленное масло придают ей особый аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- морковь — 2 кг;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — 4 ч. л.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 8–10 зубчиков;
- растительное масло — 200 мл;
- уксус 70% — 2 ст. л. или уксус 9% — 16 ст. л.;
- приправа для моркови по-корейски — 2 упаковки по 30 г.
Способ приготовления
- Натереть морковь длинной соломкой, добавить соль и сахар, аккуратно перемешать и оставить на 10–15 минут.
- Лук нарезать, чеснок пропустить через пресс.
- Обжарить лук в масле до мягкости.
- Сдвинуть лук в сторону, добавить приправу в горячее масло и прогреть 10–15 секунд. Снять с огня.
- Слить с моркови лишнюю жидкость, не отжимая ее.
- Добавить чеснок, влить горячее ароматное масло и уксус, перемешать.
- Оставить на 15–20 минут при комнатной температуре, затем поставить в холодильник.
- Для более насыщенного вкуса выдержать закуску до следующего дня.
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