Морозиво "4 смаки": знадобиться лише 2 інгредієнти та 5 хвилин на приготування

Морозиво "4 смаки". Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Домашнє морозиво можна легко приготувати без спеціальної техніки та складних продуктів. Усього два основні інгредієнти, кілька хвилин на підготовку — і ви отримаєте ніжний десерт одразу з чотирма різними смаками. Такий варіант особливо сподобається всій родині у спекотні літні дні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершки 33% — 500 мл.

Ванільний шар:

ванільний цукор — дрібка;

згущене молоко — 70 г.

Ягідний шар:

варення — 2–3 ст. л.

Шар крем-брюле:

варене згущене молоко — 80 г.

Шоколадний шар:

какао — 1–2 ч. л.;

згущене молоко — за смаком.

Домашнє морозиво. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Добре охолоджені вершки збити до м'яких піків. Форму застелити харчовою плівкою. Частину збитих вершків змішати зі згущеним молоком і дрібкою ванільного цукру, після чого викласти перший шар у форму. До наступної частини вершків додати варення, злегка перемішати, щоб залишилися красиві ягідні розводи, і розподілити поверх ванільного шару. Для третього шару змішати вершки з вареним згущеним молоком і рівномірно викласти у форму. До решти вершків додати какао та трохи згущеного молока, добре перемішати й зробити останній шоколадний шар. Злегка постукати формою об стіл, накрити плівкою та поставити в морозильну камеру на 6–8 годин. Перед подачею дістати морозиво з форми та нарізати порційними шматочками.

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