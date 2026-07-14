Можна їсти на вечерю та худнути: корисний салат з 200 г редиски
У спекотну пору року хочеться простих страв зі свіжих овочів, які не обтяжують і швидко готуються. Цей салат із редиски та сиру — чудовий варіант для легкої вечері або швидкого перекусу. Хрустка редиска, свіжий огірок, ніжний сир і зелень створюють смачне поєднання, яке сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 200 г;
- огірок — 1 шт. (150–160 г);
- кріп — за смаком;
- зелена цибуля або зелений часник — за смаком;
- сметана — 1 ст. л.;
- сир кисломолочний — 200 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску та огірок промити й нарізати невеликими шматочками.
- Додати подрібнену зелень, кисломолочний сир і сметану.
- Посолити, поперчити та добре перемішати всі інгредієнти до однорідності.
- Подавати салат одразу після приготування, поки овочі залишаються свіжими та хрусткими.
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