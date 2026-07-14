Можна їсти на вечерю та худнути: корисний салат з 200 г редиски

Салат з редискою на хлібі. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

У спекотну пору року хочеться простих страв зі свіжих овочів, які не обтяжують і швидко готуються. Цей салат із редиски та сиру — чудовий варіант для легкої вечері або швидкого перекусу. Хрустка редиска, свіжий огірок, ніжний сир і зелень створюють смачне поєднання, яке сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 200 г;

огірок — 1 шт. (150–160 г);

кріп — за смаком;

зелена цибуля або зелений часник — за смаком;

сметана — 1 ст. л.;

сир кисломолочний — 200 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску та огірок промити й нарізати невеликими шматочками. Додати подрібнену зелень, кисломолочний сир і сметану. Посолити, поперчити та добре перемішати всі інгредієнти до однорідності. Подавати салат одразу після приготування, поки овочі залишаються свіжими та хрусткими.

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