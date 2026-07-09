Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак З цим салатом зможете схуднути влітку: знадобиться редиска, огірки та яйця

З цим салатом зможете схуднути влітку: знадобиться редиска, огірки та яйця

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 15:04
Легкий салат із редискою та яйцями: ідеальний варіант для літнього меню
Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua

У спекотні дні хочеться легких, соковитих і простих страв, які не потребують багато часу біля плити. Цей салат із редиски, огірків та яєць чудово підходить для літнього обіду або вечері. Свіжі овочі, зелень і ніжна кремова заправка створюють гармонійне поєднання смаків, а приготування займає лише кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редис — 300 г;
  • огірки — 1–2 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт легкого салату
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати редис і огірки невеликими шматочками.
  2. Варені яйця нарізати великим кубиком, зелень дрібно нашаткувати.
  3. Натерти плавлений сирок на дрібній тертці, додати сметану, подрібнений часник, сіль і перець.
  4. Перемішати заправку до однорідної кремової консистенції.
  5. З’єднати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати заправку та акуратно перемішати.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

салат редиска рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації