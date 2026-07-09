Легкий салат із редискою та яйцями: ідеальний варіант для літнього меню

Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua

У спекотні дні хочеться легких, соковитих і простих страв, які не потребують багато часу біля плити. Цей салат із редиски, огірків та яєць чудово підходить для літнього обіду або вечері. Свіжі овочі, зелень і ніжна кремова заправка створюють гармонійне поєднання смаків, а приготування займає лише кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редис — 300 г;

огірки — 1–2 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

плавлений сирок — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати редис і огірки невеликими шматочками. Варені яйця нарізати великим кубиком, зелень дрібно нашаткувати. Натерти плавлений сирок на дрібній тертці, додати сметану, подрібнений часник, сіль і перець. Перемішати заправку до однорідної кремової консистенції. З’єднати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати заправку та акуратно перемішати.

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