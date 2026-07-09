Легкий салат із редискою та яйцями: ідеальний варіант для літнього меню

З цим салатом зможете схуднути влітку: знадобиться редиска, огірки та яйця
У спекотні дні хочеться легких, соковитих і простих страв, які не потребують багато часу біля плити. Цей салат із редиски, огірків та яєць чудово підходить для літнього обіду або вечері. Свіжі овочі, зелень і ніжна кремова заправка створюють гармонійне поєднання смаків, а приготування займає лише кілька хвилин.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редис — 300 г;
- огірки — 1–2 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати редис і огірки невеликими шматочками.
- Варені яйця нарізати великим кубиком, зелень дрібно нашаткувати.
- Натерти плавлений сирок на дрібній тертці, додати сметану, подрібнений часник, сіль і перець.
- Перемішати заправку до однорідної кремової консистенції.
- З’єднати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати заправку та акуратно перемішати.
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