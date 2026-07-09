Легкий салат с редисом и яйцами: идеальный вариант для летнего меню

С помощью этого салата вы сможете похудеть летом: понадобятся редис, огурцы и яйца
В жаркие дни хочется легких, сочных и простых блюд, которые не требуют много времени у плиты. Этот салат из редиса, огурцов и яиц прекрасно подходит для летнего обеда или ужина. Свежие овощи, зелень и нежная кремовая заправка создают гармоничное сочетание вкусов, а приготовление занимает всего несколько минут.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 300 г;
- огурцы — 1–2 шт.;
- варёные яйца — 3–4 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать редис и огурцы небольшими кусочками.
- Вареные яйца нарезать крупными кубиками, зелень мелко нашинковать.
- Натереть плавленый сырок на мелкой терке, добавить сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
- Перемешать заправку до однородной кремообразной консистенции.
- Смешать все подготовленные ингредиенты в миске, добавить заправку и аккуратно перемешать.
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