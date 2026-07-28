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На вечерю замість відбівних та колет: знадобиться 2 кабачки та 350 г фаршу

28 липня 2026 21:04
Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо звичайні котлети вже набридли, приготуйте кабачки з м'ясною начинкою у золотистому клярі. Страва виходить соковитою, ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні. Така вечеря готується без складних інгредієнтів і неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 2 шт.;
  • м'ясний фарш — 350 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • кріп — до смаку;
  • сіль, чорний перець, сухий часник — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для кляру:

  • яйця — 3 шт.;
  • сметана 15% — 150 г;
  • вода — 3 ст. л.;
  • борошно — 3–6 ст. л.;
  • сіль і перець — до смаку.
Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, кропом, сіллю, перцем і сухим часником.
  2. Кабачки нарізати вздовж тонкими смужками, трохи посолити, залишити на 15 хвилин, після чого обсушити паперовими рушниками.
  3. Для кляру з'єднати яйця, сметану, воду, сіль і перець, поступово всипати борошно до отримання однорідної маси середньої густоти.
  4. На половину смужки кабачка викласти тонкий шар фаршу, накрити другою половиною, занурити заготовки у кляр і викласти на розігріту сковороду з олією.
  5. Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум'яної скоринки та повної готовності фаршу.

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