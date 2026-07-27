Помідори з хріном і часником: ароматна заготівля на холодний сезон

Вечеря на сковороді за 20 хвилин: деруни з 1 кабачка та 3 картоплин
Якщо потрібно швидко приготувати смачну та ситну вечерю, цей рецепт стане чудовим варіантом. Поєднання кабачка, картоплі та сиру робить страву ніжною, соковитою й ароматною. Такий великий дерун на сковороді готується без зайвих зусиль, а за смаком нагадує улюблені домашні картопляні деруни.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
- картопля — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- часник — 1–2 зубчики;
- зелена цибуля або кріп — невеликий пучок;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- солодка паприка — ½ ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 5–10 хвилин.
- Після цього добре відтиснути зайву рідину. Картоплю очистити, натерти та також видалити зайву вологу.
- З’єднати підготовлені овочі, додати яйця, натертий твердий сир, подрібнений часник і зелень.
- Приправити чорним перцем, паприкою та за потреби сіллю.
- Додати борошно й перемішати до однорідної густої маси.
- Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.
- Викласти всю овочеву суміш і розрівняти у вигляді великого коржа товщиною приблизно 2 см.
- Смажити під кришкою на слабкому вогні близько 8–10 хвилин, поки нижня сторона не стане рум’яною.
- Потім за допомогою тарілки обережно перевернути дерун і готувати ще 7–8 хвилин з іншого боку.
- Готову страву нарізати порційними шматочками та подавати гарячою зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.
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