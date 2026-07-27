Помідори з хріном і часником: ароматна заготівля на холодний сезон

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Головна Смак Вечеря на сковороді за 20 хвилин: деруни з 1 кабачка та 3 картоплин

Вечеря на сковороді за 20 хвилин: деруни з 1 кабачка та 3 картоплин

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 21:04
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Кабачкові деруни. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати смачну та ситну вечерю, цей рецепт стане чудовим варіантом. Поєднання кабачка, картоплі та сиру робить страву ніжною, соковитою й ароматною. Такий великий дерун на сковороді готується без зайвих зусиль, а за смаком нагадує улюблені домашні картопляні деруни.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • зелена цибуля або кріп — невеликий пучок;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • солодка паприка — ½ ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт дерунів з кабачків
Кабачкові деруни зі сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 5–10 хвилин.
  2. Після цього добре відтиснути зайву рідину. Картоплю очистити, натерти та також видалити зайву вологу.
  3. З’єднати підготовлені овочі, додати яйця, натертий твердий сир, подрібнений часник і зелень. 
  4. Приправити чорним перцем, паприкою та за потреби сіллю.
  5. Додати борошно й перемішати до однорідної густої маси.
  6. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.
  7. Викласти всю овочеву суміш і розрівняти у вигляді великого коржа товщиною приблизно 2 см.
  8. Смажити під кришкою на слабкому вогні близько 8–10 хвилин, поки нижня сторона не стане рум’яною. 
  9. Потім за допомогою тарілки обережно перевернути дерун і готувати ще 7–8 хвилин з іншого боку.
  10. Готову страву нарізати порційними шматочками та подавати гарячою зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Деруни рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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