Помидоры с хреном и чесноком: ароматная заготовка на холодный сезон

Огуречные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт станет отличным вариантом. Сочетание кабачка, картофеля и сыра делает блюдо нежным, сочным и ароматным. Такой большой дерун на сковороде готовится без лишних усилий, а по вкусу напоминает любимые домашние картофельные оладьи.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодой кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука — 3 ст. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Кабачковые оладьи со сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 5–10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Картофель очистить, натереть и также удалить лишнюю влагу. Смешать подготовленные овощи, добавить яйца, натертый твёрдый сыр, измельчённый чеснок и зелень. Приправить черным перцем, паприкой и, при необходимости, солью. Добавить муку и перемешать до однородной густой массы. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить всю овощную смесь и разровнять в виде большого лепёшки толщиной примерно 2 см. Жарить под крышкой на слабом огне около 8–10 минут, пока нижняя сторона не станет румяной. Затем с помощью тарелки осторожно перевернуть оладью и готовить еще 7–8 минут с другой стороны. Готовое блюдо нарезать порционными кусочками и подавать горячим со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

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