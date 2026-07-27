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Главная Вкус Ужин на сковороде за 20 минут: оладьи из 1 кабачка и 3 картофелин

Ужин на сковороде за 20 минут: оладьи из 1 кабачка и 3 картофелин

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 21:04
Помидоры с хреном и чесноком: ароматная заготовка на холодный сезон
Огуречные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт станет отличным вариантом. Сочетание кабачка, картофеля и сыра делает блюдо нежным, сочным и ароматным. Такой большой дерун на сковороде готовится без лишних усилий, а по вкусу напоминает любимые домашние картофельные оладьи.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодой кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • зеленый лук или укроп — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сладкая паприка — ½ ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт дерунів з кабачків
Кабачковые оладьи со сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 5–10 минут.
  2. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Картофель очистить, натереть и также удалить лишнюю влагу.
  3. Смешать подготовленные овощи, добавить яйца, натертый твёрдый сыр, измельчённый чеснок и зелень.
  4. Приправить черным перцем, паприкой и, при необходимости, солью.
  5. Добавить муку и перемешать до однородной густой массы.
  6. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  7. Выложить всю овощную смесь и разровнять в виде большого лепёшки толщиной примерно 2 см.
  8. Жарить под крышкой на слабом огне около 8–10 минут, пока нижняя сторона не станет румяной.
  9. Затем с помощью тарелки осторожно перевернуть оладью и готовить еще 7–8 минут с другой стороны.
  10. Готовое блюдо нарезать порционными кусочками и подавать горячим со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

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Деруны рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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