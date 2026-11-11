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Головна Смак Найпишніші оладки на кефірі: за цим рецептом ніколи не опадають

Найпишніші оладки на кефірі: за цим рецептом ніколи не опадають

Ua ru
11 листопада 2026 05:04
Пишні оладки на кефірі: простий секрет повітряного тіста Фото: кадр з відео
Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Домашні оладки — чудовий варіант для смачного сніданку, особливо коли хочеться приготувати щось швидке й без складних інгредієнтів. Головний секрет пишності — теплий кефір і тісто, яке після додавання соди потрібно залишити на пів години та більше не перемішувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Марі готує, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • кефір — 300 мл;
  • борошно — 260 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • рослинна олія — для смаження.
рецепт тіста на оладки
Тісто для оладок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйце збити із сіллю та цукром. Додати теплий кефір, перемішати, поступово додати просіяне борошно й замісити густе тісто.
  2. Наприкінці всипати соду, ретельно перемішати, накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Після цього тісто більше не перемішувати.
  3. Викладати його ложкою на розігріту пательню з олією та смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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рецепт оладки ідея для сніданку кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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