Найпишніші оладки на кефірі: за цим рецептом ніколи не опадають
Ua ru
11 листопада 2026 05:04
Фото: кадр з відео
Оладки на пательні. Фото: кадр з відео
Домашні оладки — чудовий варіант для смачного сніданку, особливо коли хочеться приготувати щось швидке й без складних інгредієнтів. Головний секрет пишності — теплий кефір і тісто, яке після додавання соди потрібно залишити на пів години та більше не перемішувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Марі готує, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- кефір — 300 мл;
- борошно — 260 г;
- сода — ½ ч. л.;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйце збити із сіллю та цукром. Додати теплий кефір, перемішати, поступово додати просіяне борошно й замісити густе тісто.
- Наприкінці всипати соду, ретельно перемішати, накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Після цього тісто більше не перемішувати.
- Викладати його ложкою на розігріту пательню з олією та смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
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