Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Домашні оладки — чудовий варіант для смачного сніданку, особливо коли хочеться приготувати щось швидке й без складних інгредієнтів. Головний секрет пишності — теплий кефір і тісто, яке після додавання соди потрібно залишити на пів години та більше не перемішувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Марі готує, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

кефір — 300 мл;

борошно — 260 г;

сода — ½ ч. л.;

рослинна олія — для смаження.

Тісто для оладок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйце збити із сіллю та цукром. Додати теплий кефір, перемішати, поступово додати просіяне борошно й замісити густе тісто. Наприкінці всипати соду, ретельно перемішати, накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Після цього тісто більше не перемішувати. Викладати його ложкою на розігріту пательню з олією та смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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