Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Домашние оладьи — отличный вариант для вкусного завтрака, особенно когда хочется приготовить что-то быстрое и без сложных ингредиентов. Главный секрет пышности — теплый кефир и тесто, которое после добавления соды нужно оставить на полчаса и больше не перемешивать.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Мари готовит, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

кефир — 300 мл;

мука — 260 г;

сода — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Тесто для оладий. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить тёплый кефир, перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто. В конце всыпать соду, тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После этого тесто больше не перемешивать. Выкладывать его ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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