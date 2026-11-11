Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Самые пышные оладьи на кефире: по этому рецепту они никогда не оседают

Самые пышные оладьи на кефире: по этому рецепту они никогда не оседают

Ua ru
11 ноября 2026 05:04
Пушистые оладьи на кефире: простой секрет воздушного теста Фото: кадр из видео
Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Домашние оладьи — отличный вариант для вкусного завтрака, особенно когда хочется приготовить что-то быстрое и без сложных ингредиентов. Главный секрет пышности — теплый кефир и тесто, которое после добавления соды нужно оставить на полчаса и больше не перемешивать.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Мари готовит, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 300 мл;
  • мука — 260 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт тіста на оладки
Тесто для оладий. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить тёплый кефир, перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто.
  2. В конце всыпать соду, тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После этого тесто больше не перемешивать.
  3. Выкладывать его ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Читайте также:

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

рецепт оладьи идея для завтрака кефир
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации