Самые пышные оладьи на кефире: по этому рецепту они никогда не оседают
Ua ru
11 ноября 2026 05:04
Фото: кадр из видео
Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео
Домашние оладьи — отличный вариант для вкусного завтрака, особенно когда хочется приготовить что-то быстрое и без сложных ингредиентов. Главный секрет пышности — теплый кефир и тесто, которое после добавления соды нужно оставить на полчаса и больше не перемешивать.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Мари готовит, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- кефир — 300 мл;
- мука — 260 г;
- сода — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить тёплый кефир, перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто.
- В конце всыпать соду, тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После этого тесто больше не перемешивать.
- Выкладывать его ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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