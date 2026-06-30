Наливка "Королівська" за дідусевим рецептом: просто засипати вишні цукром

Вишні з цукром. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон вишні багато господинь готують не лише варення чи компоти, а й домашню наливку за перевіреними сімейними рецептами. Цей спосіб не потребує складних інгредієнтів: достатньо стиглих ягід, цукру та трохи терпіння. У результаті виходить ароматний напій із насиченим вишневим смаком, який з часом стає ще м'якшим і багатшим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):

вишня — 2 кг;

цукор — 200 г;

горілка — щоб повністю покрити ягоди.

Через 3 тижні:

цукор — 250 г.

Приготування наливки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Стиглі вишні перебрати, добре помити та обсушити. Наповнити ними чисту 3-літрову банку майже доверху, додати 200 г цукру та залити горілкою так, щоб вона повністю покривала ягоди. Банку щільно закрити й залишити в темному прохолодному місці на 3 тижні. Після цього злити настій в окрему ємність. До вишень додати ще 250 г цукру, добре струсити банку й залишити ще на 2 тижні, щоб ягоди пустили сироп. Готовий сироп процідити та змішати з першим настоєм. Наливку розлити у чисті пляшки, щільно закрити й залишити дозрівати щонайменше на 2–3 місяці. Ягоди, що залишилися, можна використати для приготування домашньої випічки або десертів.

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