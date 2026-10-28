Не пиріжки і не оладки: рецепт №1 на сніданок
Ua ru
28 жовтня 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Коли на сніданок хочеться чогось ситного й домашнього, приготуйте ці оладки на кефірі. Тісто замішується за лічені хвилини, а ковбаса та свіжа зелень роблять страву ароматною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кефір теплий — 300 мл;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 200 г;
- крохмаль — 50 г;
- сода — ½ ч. л.;
- ковбаса — 200 г;
- зелень — 1 пучок;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- У теплому кефірі розмішати сіль, цукор і яйце.
- Просіяти борошно з крохмалем, додати до рідкої суміші та замісити густе тісто. Додати соду й перемішати.
- Ковбасу нарізати дрібними шматочками, зелень подрібнити та вмішати в тісто.
- На сковороді розігріти олію. Викладати тісто невеликими порціями й обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки та готовності всередині.
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