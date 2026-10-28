Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли на сніданок хочеться чогось ситного й домашнього, приготуйте ці оладки на кефірі. Тісто замішується за лічені хвилини, а ковбаса та свіжа зелень роблять страву ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір теплий — 300 мл;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 200 г;

крохмаль — 50 г;

сода — ½ ч. л.;

ковбаса — 200 г;

зелень — 1 пучок;

олія — для обсмажування.

Тісто з ковбасою та зеленню. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплому кефірі розмішати сіль, цукор і яйце. Просіяти борошно з крохмалем, додати до рідкої суміші та замісити густе тісто. Додати соду й перемішати. Ковбасу нарізати дрібними шматочками, зелень подрібнити та вмішати в тісто. На сковороді розігріти олію. Викладати тісто невеликими порціями й обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки та готовності всередині.

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