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Головна Смак Не пиріжки і не оладки: рецепт №1 на сніданок

Не пиріжки і не оладки: рецепт №1 на сніданок

Ua ru
28 жовтня 2026 05:04
Пишні оладки на кефірі з ковбасою: швидкий сніданок на сковороді Фото: gospodynka.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли на сніданок хочеться чогось ситного й домашнього, приготуйте ці оладки на кефірі. Тісто замішується за лічені хвилини, а ковбаса та свіжа зелень роблять страву ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір теплий — 300 мл;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • крохмаль — 50 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • ковбаса — 200 г;
  • зелень — 1 пучок;
  • олія — для обсмажування.
рецепт оладок на кефірі на сніданок
Тісто з ковбасою та зеленню. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплому кефірі розмішати сіль, цукор і яйце.
  2. Просіяти борошно з крохмалем, додати до рідкої суміші та замісити густе тісто. Додати соду й перемішати.
  3. Ковбасу нарізати дрібними шматочками, зелень подрібнити та вмішати в тісто.
  4. На сковороді розігріти олію. Викладати тісто невеликими порціями й обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки та готовності всередині.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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