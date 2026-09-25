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Головна Смак Новий рецепт оладок за 10 хвилин: просто натерти 2 яйця та додати сир

Новий рецепт оладок за 10 хвилин: просто натерти 2 яйця та додати сир

Ua ru
25 вересня 2026 05:04
Сирні оладки з вареними яйцями: швидкий сніданок за 10 хвилин
Оладки з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання кисломолочного сиру та варених яєць робить оладки ніжними всередині й рум’яними зовні. Готуються вони швидко, без складного тіста, а подавати їх можна зі сметаною або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • сире яйце — 1 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • борошно — приблизно 3–4 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з яйцями
Оладки з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати натерті варені яйця, сире яйце, подрібнену зелену цибулю та сіль.
  2. Поступово додати борошно й замісити густе тісто.
  3. Вологими руками сформувати невеликі приплюснуті коржики.
  4. Викласти їх на розігріту з невеликою кількістю олії сковороду та готувати під кришкою на слабкому вогні близько 10 хвилин.
  5. Перевернути оладки та смажити ще 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яйця рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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