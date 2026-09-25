Сирні оладки з вареними яйцями: швидкий сніданок за 10 хвилин

Оладки з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання кисломолочного сиру та варених яєць робить оладки ніжними всередині й рум’яними зовні. Готуються вони швидко, без складного тіста, а подавати їх можна зі сметаною або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г;

варені яйця — 2 шт.;

сире яйце — 1 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

борошно — приблизно 3–4 ст. л.;

сіль — до смаку;

олія — для смаження.

Оладки з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати натерті варені яйця, сире яйце, подрібнену зелену цибулю та сіль. Поступово додати борошно й замісити густе тісто. Вологими руками сформувати невеликі приплюснуті коржики. Викласти їх на розігріту з невеликою кількістю олії сковороду та готувати під кришкою на слабкому вогні близько 10 хвилин. Перевернути оладки та смажити ще 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом.

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