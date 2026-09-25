Творожные оладьи с вареными яйцами: быстрый завтрак за 10 минут

Оладьи с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание творога и вареных яиц делает оладьи нежными внутри и румяными снаружи. Готовятся они быстро, без сложного теста, а подавать их можно со сметаной или любимым соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог — 200 г;

вареные яйца — 2 шт.;

сырое яйцо — 1 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

мука — примерно 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог размять вилкой, добавить натертые вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и соль. Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто. Влажными руками сформировать небольшие приплюснутые лепешки. Выложить их на разогретую с небольшим количеством масла сковороду и готовить под крышкой на слабом огне около 10 минут. Перевернуть оладьи и жарить ещё 3–4 минуты до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.

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