Творожные оладьи с вареными яйцами: быстрый завтрак за 10 минут

Новый рецепт оладий за 10 минут: просто натереть 2 яйца и добавить творог
Ua ru
25 сентября 2026 05:04
Оладьи с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание творога и вареных яиц делает оладьи нежными внутри и румяными снаружи. Готовятся они быстро, без сложного теста, а подавать их можно со сметаной или любимым соусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- сырое яйцо — 1 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- мука — примерно 3–4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог размять вилкой, добавить натертые вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и соль.
- Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
- Влажными руками сформировать небольшие приплюснутые лепешки.
- Выложить их на разогретую с небольшим количеством масла сковороду и готовить под крышкой на слабом огне около 10 минут.
- Перевернуть оладьи и жарить ещё 3–4 минуты до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.
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