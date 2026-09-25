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Главная Вкус Новый рецепт оладий за 10 минут: просто натереть 2 яйца и добавить творог

Новый рецепт оладий за 10 минут: просто натереть 2 яйца и добавить творог

Ua ru
25 сентября 2026 05:04
Творожные оладьи с вареными яйцами: быстрый завтрак за 10 минут
Оладьи с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание творога и вареных яиц делает оладьи нежными внутри и румяными снаружи. Готовятся они быстро, без сложного теста, а подавать их можно со сметаной или любимым соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • сырое яйцо — 1 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • мука — примерно 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок з яйцями
Оладьи с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог размять вилкой, добавить натертые вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и соль.
  2. Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
  3. Влажными руками сформировать небольшие приплюснутые лепешки.
  4. Выложить их на разогретую с небольшим количеством масла сковороду и готовить под крышкой на слабом огне около 10 минут.
  5. Перевернуть оладьи и жарить ещё 3–4 минуты до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.

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яйца рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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