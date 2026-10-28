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Главная Вкус Не пирожки и не оладьи: рецепт №1 на завтрак

Не пирожки и не оладьи: рецепт №1 на завтрак

Ua ru
28 октября 2026 05:04
Пушистые оладьи на кефире с колбасой: быстрый завтрак на сковороде Фото: gospodynka.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда на завтрак хочется чего-нибудь сытного и домашнего, приготовьте эти оладьи на кефире. Тесто замешивается за считанные минуты, а колбаса и свежая зелень придают блюду аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • теплый кефир — 300 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 200 г;
  • крахмал — 50 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • колбаса — 200 г;
  • зелень — 1 пучок;
  • растительное масло — для обжаривания.
рецепт оладок на кефірі на сніданок
Тесто с колбасой и зеленью. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплом кефире размешать соль, сахар и яйцо.
  2. Просеять муку с крахмалом, добавить в жидкую смесь и замесить густое тесто. Добавить соду и перемешать.
  3. Колбасу нарезать мелкими кусочками, зелень измельчить и вмешать в тесто.
  4. На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто небольшими порциями и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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