Не пирожки и не оладьи: рецепт №1 на завтрак
Ua ru
28 октября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Когда на завтрак хочется чего-нибудь сытного и домашнего, приготовьте эти оладьи на кефире. Тесто замешивается за считанные минуты, а колбаса и свежая зелень придают блюду аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- теплый кефир — 300 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 200 г;
- крахмал — 50 г;
- сода — ½ ч. л.;
- колбаса — 200 г;
- зелень — 1 пучок;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- В теплом кефире размешать соль, сахар и яйцо.
- Просеять муку с крахмалом, добавить в жидкую смесь и замесить густое тесто. Добавить соду и перемешать.
- Колбасу нарезать мелкими кусочками, зелень измельчить и вмешать в тесто.
- На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто небольшими порциями и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.
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