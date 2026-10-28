Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда на завтрак хочется чего-нибудь сытного и домашнего, приготовьте эти оладьи на кефире. Тесто замешивается за считанные минуты, а колбаса и свежая зелень придают блюду аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплый кефир — 300 мл;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 200 г;

крахмал — 50 г;

сода — ½ ч. л.;

колбаса — 200 г;

зелень — 1 пучок;

растительное масло — для обжаривания.

Тесто с колбасой и зеленью. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В теплом кефире размешать соль, сахар и яйцо. Просеять муку с крахмалом, добавить в жидкую смесь и замесить густое тесто. Добавить соду и перемешать. Колбасу нарезать мелкими кусочками, зелень измельчить и вмешать в тесто. На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто небольшими порциями и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.

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