КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Головна Смак Неймовірно масляна, волокниста "Паска-Бріош": рецепт випічки на Великдень

Неймовірно масляна, волокниста "Паска-Бріош": рецепт випічки на Великдень

Дата публікації: 11 квітня 2026 14:14
Неймовірно масляна, волокниста Паска-Бріош: рецепт випічки на Великдень 2026
Паска-Бріош. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться спекти не просто паску, а справжній шедевр — зверніть увагу на цей рецепт. Вона виходить неймовірно ніжною, з вираженою волокнистою текстурою та насиченим вершковим смаком. Така випічка виглядає ефектно, а смак запам’ятовується з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • дріжджі пресовані — 25 г;
  • молоко — 40 г;
  • цукор — 60 г;
  • борошно — 330 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 165 г + 40 г;
  • родзинки — 200 г;
  • горіхове борошно — за бажанням;
  • сіль — за смаком.
рецепт паски бріош на великдень 2026
Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Дріжджі розтерти з молоком і цукром, додати борошно та яйця, замісити тісто. 
  2. Поступово додати м’яке вершкове масло, вимісити до еластичної, тягучої структури. 
  3. Залишити тісто в прохолодному місці на кілька годин або в холодильнику до 12 годин.
  4. Родзинки підготувати, додати до тіста разом із горіхами, сформувати вироби та викласти у форми. 
  5. Дати підрости при кімнатній температурі, змастити жовтком.
  6. Випікати при 160°C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Повністю остудити перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
