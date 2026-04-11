Неймовірно масляна, волокниста Паска-Бріош: рецепт випічки на Великдень 2026

Неймовірно масляна, волокниста "Паска-Бріош": рецепт випічки на Великдень
Дата публікації: 11 квітня 2026 14:14
Паска-Бріош. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться спекти не просто паску, а справжній шедевр — зверніть увагу на цей рецепт. Вона виходить неймовірно ніжною, з вираженою волокнистою текстурою та насиченим вершковим смаком. Така випічка виглядає ефектно, а смак запам’ятовується з першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- дріжджі пресовані — 25 г;
- молоко — 40 г;
- цукор — 60 г;
- борошно — 330 г;
- яйця — 3 шт.;
- вершкове масло — 165 г + 40 г;
- родзинки — 200 г;
- горіхове борошно — за бажанням;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Дріжджі розтерти з молоком і цукром, додати борошно та яйця, замісити тісто.
- Поступово додати м’яке вершкове масло, вимісити до еластичної, тягучої структури.
- Залишити тісто в прохолодному місці на кілька годин або в холодильнику до 12 годин.
- Родзинки підготувати, додати до тіста разом із горіхами, сформувати вироби та викласти у форми.
- Дати підрости при кімнатній температурі, змастити жовтком.
- Випікати при 160°C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Повністю остудити перед подачею.
