Неймовірно масляна, волокниста Паска-Бріош: рецепт випічки на Великдень 2026

Паска-Бріош. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться спекти не просто паску, а справжній шедевр — зверніть увагу на цей рецепт. Вона виходить неймовірно ніжною, з вираженою волокнистою текстурою та насиченим вершковим смаком. Така випічка виглядає ефектно, а смак запам’ятовується з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі пресовані — 25 г;

молоко — 40 г;

цукор — 60 г;

борошно — 330 г;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 165 г + 40 г;

родзинки — 200 г;

горіхове борошно — за бажанням;

сіль — за смаком.

Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Дріжджі розтерти з молоком і цукром, додати борошно та яйця, замісити тісто. Поступово додати м’яке вершкове масло, вимісити до еластичної, тягучої структури. Залишити тісто в прохолодному місці на кілька годин або в холодильнику до 12 годин. Родзинки підготувати, додати до тіста разом із горіхами, сформувати вироби та викласти у форми. Дати підрости при кімнатній температурі, змастити жовтком. Випікати при 160°C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Повністю остудити перед подачею.

