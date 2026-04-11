Невероятно маслянистая, волокнистая Паска-Бриош: рецепт выпечки на Пасху 2026

Невероятно маслянистая, волокнистая "Паска-Бриош": рецепт выпечки на Пасху

Дата публикации 11 апреля 2026 14:14
Паска-Бриош. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется испечь не просто пасху, а настоящий шедевр — обратите внимание на этот рецепт. Она получается невероятно нежной, с выраженной волокнистой текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Такая выпечка выглядит эффектно, а вкус запоминается с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • дрожжи прессованные — 25 г;
  • молоко — 40 г;
  • сахар — 60 г;
  • мука — 330 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 165 г + 40 г;
  • изюм — 200 г;
  • ореховая мука — по желанию;
  • соль — по вкусу.
рецепт паски бріош на великдень 2026
Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Дрожжи растереть с молоком и сахаром, добавить муку и яйца, замесить тесто.
  2. Постепенно добавить мягкое сливочное масло, вымесить до эластичной, тягучей структуры.
  3. Оставить тесто в прохладном месте на несколько часов или в холодильнике до 12 часов.
  4. Изюм подготовить, добавить в тесто вместе с орехами, сформировать изделия и выложить в формы.
  5. Дать подрасти при комнатной температуре, смазать желтком.
  6. Выпекать при 160°C примерно 30 минут до золотистой корочки. Полностью остудить перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
