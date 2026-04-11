Невероятно маслянистая, волокнистая Паска-Бриош: рецепт выпечки на Пасху 2026

Паска-Бриош. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется испечь не просто пасху, а настоящий шедевр — обратите внимание на этот рецепт. Она получается невероятно нежной, с выраженной волокнистой текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Такая выпечка выглядит эффектно, а вкус запоминается с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи прессованные — 25 г;

молоко — 40 г;

сахар — 60 г;

мука — 330 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 165 г + 40 г;

изюм — 200 г;

ореховая мука — по желанию;

соль — по вкусу.

Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Дрожжи растереть с молоком и сахаром, добавить муку и яйца, замесить тесто. Постепенно добавить мягкое сливочное масло, вымесить до эластичной, тягучей структуры. Оставить тесто в прохладном месте на несколько часов или в холодильнике до 12 часов. Изюм подготовить, добавить в тесто вместе с орехами, сформировать изделия и выложить в формы. Дать подрасти при комнатной температуре, смазать желтком. Выпекать при 160°C примерно 30 минут до золотистой корочки. Полностью остудить перед подачей.

