Невероятно маслянистая, волокнистая Паска-Бриош: рецепт выпечки на Пасху 2026

Невероятно маслянистая, волокнистая "Паска-Бриош": рецепт выпечки на Пасху
Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 14:14
Паска-Бриош. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется испечь не просто пасху, а настоящий шедевр — обратите внимание на этот рецепт. Она получается невероятно нежной, с выраженной волокнистой текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Такая выпечка выглядит эффектно, а вкус запоминается с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- дрожжи прессованные — 25 г;
- молоко — 40 г;
- сахар — 60 г;
- мука — 330 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 165 г + 40 г;
- изюм — 200 г;
- ореховая мука — по желанию;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Дрожжи растереть с молоком и сахаром, добавить муку и яйца, замесить тесто.
- Постепенно добавить мягкое сливочное масло, вымесить до эластичной, тягучей структуры.
- Оставить тесто в прохладном месте на несколько часов или в холодильнике до 12 часов.
- Изюм подготовить, добавить в тесто вместе с орехами, сформировать изделия и выложить в формы.
- Дать подрасти при комнатной температуре, смазать желтком.
- Выпекать при 160°C примерно 30 минут до золотистой корочки. Полностью остудить перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026
Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.
Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.
Читайте также:
Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама