Быстрая лимонная пасха: рецепт без дрожжей и получается очень сочная

Лимонный кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Эта лимонная пасха — идеальный вариант для тех, кто хочет получить нежную и ароматную выпечку без сложного замешивания теста. Она готовится быстро, не требует дрожжей и всегда получается сочной благодаря легкому сиропу. Яркий цитрусовый аромат делает ее особенной и добавляет праздничного настроения с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливочное масло — 110 г;

сахар — 200 г;

яйца — 3 шт.;

цедра лимона — с 2 шт.;

сок лимона — 1/4 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 11 г.

Для сиропа:

сахарная пудра — 2 ст. л.;

сок лимона — из 1/2 шт.

Для глазури:

Читайте также:

яичный белок — 75 г;

сахар — 140 г.

Тесто и цедра лимонов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Соединить мягкое сливочное масло с сахаром и взбить до светлой пышной массы. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Добавить лимонную цедру, лимонный сок и сметану, перемешать до однородности. Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к тесту и аккуратно перемешать до гладкой консистенции. Разложить тесто в формы, заполняя их не полностью. Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-40 минут до румяной корочки. Готовые куличи немного охладить. Для сиропа смешать лимонный сок с сахарной пудрой и слегка подогреть до растворения. Пропитать еще теплые куличи сиропом, чтобы они стали сочными.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.

Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.

Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.