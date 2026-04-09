Быстрая лимонная пасха: рецепт без дрожжей и получается очень сочная
Эта лимонная пасха — идеальный вариант для тех, кто хочет получить нежную и ароматную выпечку без сложного замешивания теста. Она готовится быстро, не требует дрожжей и всегда получается сочной благодаря легкому сиропу. Яркий цитрусовый аромат делает ее особенной и добавляет праздничного настроения с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 110 г;
- сахар — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- цедра лимона — с 2 шт.;
- сок лимона — 1/4 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 11 г.
Для сиропа:
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- сок лимона — из 1/2 шт.
Для глазури:
- яичный белок — 75 г;
- сахар — 140 г.
Способ приготовления
- Соединить мягкое сливочное масло с сахаром и взбить до светлой пышной массы.
- По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
- Добавить лимонную цедру, лимонный сок и сметану, перемешать до однородности.
- Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к тесту и аккуратно перемешать до гладкой консистенции.
- Разложить тесто в формы, заполняя их не полностью.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-40 минут до румяной корочки. Готовые куличи немного охладить.
- Для сиропа смешать лимонный сок с сахарной пудрой и слегка подогреть до растворения.
- Пропитать еще теплые куличи сиропом, чтобы они стали сочными.
