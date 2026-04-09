Быстрая лимонная пасха: рецепт без дрожжей и получается очень сочная

Быстрая лимонная пасха: рецепт без дрожжей и получается очень сочная

Дата публикации 9 апреля 2026 15:04
Быстрая лимонная пасха: рецепт без дрожжей и получается очень сочная
Лимонный кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Эта лимонная пасха — идеальный вариант для тех, кто хочет получить нежную и ароматную выпечку без сложного замешивания теста. Она готовится быстро, не требует дрожжей и всегда получается сочной благодаря легкому сиропу. Яркий цитрусовый аромат делает ее особенной и добавляет праздничного настроения с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 110 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • цедра лимона — с 2 шт.;
  • сок лимона — 1/4 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 11 г.

Для сиропа:

  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • сок лимона — из 1/2 шт.

Для глазури:

  • яичный белок — 75 г;
  • сахар — 140 г.
рецепт лимоної паски
Тесто и цедра лимонов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Соединить мягкое сливочное масло с сахаром и взбить до светлой пышной массы.
  2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
  3. Добавить лимонную цедру, лимонный сок и сметану, перемешать до однородности.
  4. Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к тесту и аккуратно перемешать до гладкой консистенции.
  5. Разложить тесто в формы, заполняя их не полностью.
  6. Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-40 минут до румяной корочки. Готовые куличи немного охладить.
  7. Для сиропа смешать лимонный сок с сахарной пудрой и слегка подогреть до растворения.
  8. Пропитать еще теплые куличи сиропом, чтобы они стали сочными.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.

Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.

Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
