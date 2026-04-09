Швидка лимонна паска: рецепт без дріжджів і виходить дуже соковита
Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 15:04
Лимонна паска. Фото: smachnenke.com.ua
Ця лимонна паска — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати ніжну та ароматну випічку без складного замішування тіста. Вона готується швидко, не потребує дріжджів і завжди виходить соковитою завдяки легкому сиропу. Яскравий цитрусовий аромат робить її особливою і додає святкового настрою з першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 110 г;
- цукор — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- цедра лимона — з 2 шт.;
- сік лимона — 1/4 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 11 г.
Для сиропу:
- цукрова пудра — 2 ст. л.;
- сік лимона — з 1/2 шт.
Для глазурі:
- яєчний білок — 75 г;
- цукор — 140 г.
Спосіб приготування
- З’єднати м’яке вершкове масло з цукром і збити до світлої пишної маси.
- По одному додати яйця, щоразу добре перемішуючи.
- Додати лимонну цедру, лимонний сік і сметану, перемішати до однорідності.
- Просіяти борошно разом із розпушувачем, додати до тіста і акуратно перемішати до гладкої консистенції.
- Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх не повністю.
- Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски трохи охолодити.
- Для сиропу змішати лимонний сік із цукровою пудрою і злегка підігріти до розчинення.
- Просочити ще теплі паски сиропом, щоб вони стали соковитими.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама