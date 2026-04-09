Головна Смак Швидка лимонна паска: рецепт без дріжджів і виходить дуже соковита

Швидка лимонна паска: рецепт без дріжджів і виходить дуже соковита

Дата публікації: 9 квітня 2026 15:04
Швидка лимонна паска: рецепт без дріжджів і виходить дуже соковита
Лимонна паска. Фото: smachnenke.com.ua

Ця лимонна паска — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати ніжну та ароматну випічку без складного замішування тіста. Вона готується швидко, не потребує дріжджів і завжди виходить соковитою завдяки легкому сиропу. Яскравий цитрусовий аромат робить її особливою і додає святкового настрою з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 110 г;
  • цукор — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цедра лимона — з 2 шт.;
  • сік лимона — 1/4 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 11 г.

Для сиропу:

  • цукрова пудра — 2 ст. л.;
  • сік лимона — з 1/2 шт.

Для глазурі:

  • яєчний білок — 75 г;
  • цукор — 140 г.
рецепт лимоної паски
Тісто та цедра лимонів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. З’єднати м’яке вершкове масло з цукром і збити до світлої пишної маси.
  2. По одному додати яйця, щоразу добре перемішуючи.
  3. Додати лимонну цедру, лимонний сік і сметану, перемішати до однорідності.
  4. Просіяти борошно разом із розпушувачем, додати до тіста і акуратно перемішати до гладкої консистенції.
  5. Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх не повністю.
  6. Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски трохи охолодити.
  7. Для сиропу змішати лимонний сік із цукровою пудрою і злегка підігріти до розчинення.
  8. Просочити ще теплі паски сиропом, щоб вони стали соковитими.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
