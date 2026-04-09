Швидка лимонна паска: рецепт без дріжджів і виходить дуже соковита

Лимонна паска. Фото: smachnenke.com.ua

Ця лимонна паска — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати ніжну та ароматну випічку без складного замішування тіста. Вона готується швидко, не потребує дріжджів і завжди виходить соковитою завдяки легкому сиропу. Яскравий цитрусовий аромат робить її особливою і додає святкового настрою з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 110 г;

цукор — 200 г;

яйця — 3 шт.;

цедра лимона — з 2 шт.;

сік лимона — 1/4 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 200 г;

розпушувач — 11 г.

Для сиропу:

цукрова пудра — 2 ст. л.;

сік лимона — з 1/2 шт.

Для глазурі:

яєчний білок — 75 г;

цукор — 140 г.

Тісто та цедра лимонів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

З’єднати м’яке вершкове масло з цукром і збити до світлої пишної маси. По одному додати яйця, щоразу добре перемішуючи. Додати лимонну цедру, лимонний сік і сметану, перемішати до однорідності. Просіяти борошно разом із розпушувачем, додати до тіста і акуратно перемішати до гладкої консистенції. Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх не повністю. Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски трохи охолодити. Для сиропу змішати лимонний сік із цукровою пудрою і злегка підігріти до розчинення. Просочити ще теплі паски сиропом, щоб вони стали соковитими.

