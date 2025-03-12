Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок та крилець — м’ясо тане в роті

Курка в маринаді. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет ідеально смачної курки у правильному маринаді. Завдяки цьому рецепту гомілки та крильця виходять м’якими, соковитими та надзвичайно апетитними. Мінімум зусиль — і м’ясо просто тане в роті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курячі гомілки — 1,2 кг;

мед — 4 ст. л.;

кетчуп — 4 ст. л.;

часник — 5 зуб.;

чорний та червоний мелений перець — по 1 ч. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л.;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Курячі гомілки добре помити, трохи посолити, враховуючи, що в маринаді буде соєвий соус. На кожній гомілці зробити невеликі надрізи, щоб м’ясо краще просочилося маринадом і швидше запеклося.

Маринад для курки. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати кетчуп, мед, мелений перець, соєвий соус, олію та натертий часник. Добре перемішати, залити цим маринадом курячі гомілки, ретельно обваляти в суміші, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 12 годин.

Готова курка. Фото: smachnenke.com.ua

Замариноване м’ясо викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин. Потім зняти пергамент і запікати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.

Готове м’ясо виходить соковитим, ніжним та легко відділяється від кістки. Подавайте гарячим із гарніром або свіжими овочами.

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