Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок або крилець arrow

Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок або крилець

12 березня 2025 20:30
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок та крилець — м’ясо тане в роті
Курка в маринаді. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Секрет ідеально смачної курки у правильному маринаді. Завдяки цьому рецепту гомілки та крильця виходять м’якими, соковитими та надзвичайно апетитними. Мінімум зусиль — і м’ясо просто тане в роті. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі гомілки — 1,2 кг;
  • мед — 4 ст. л.;
  • кетчуп — 4 ст. л.;
  • часник — 5 зуб.;
  • чорний та червоний мелений перець — по 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 3 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Курячі гомілки добре помити, трохи посолити, враховуючи, що в маринаді буде соєвий соус. На кожній гомілці зробити невеликі надрізи, щоб м’ясо краще просочилося маринадом і швидше запеклося.

як приготувати маринад для курки
Маринад для курки. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати кетчуп, мед, мелений перець, соєвий соус, олію та натертий часник. Добре перемішати, залити цим маринадом курячі гомілки, ретельно обваляти в суміші, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 12 годин.

як приготувати смачний маринад для курки
Готова курка. Фото: smachnenke.com.ua

Замариноване м’ясо викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин. Потім зняти пергамент і запікати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.

Готове м’ясо виходить соковитим, ніжним та легко відділяється від кістки. Подавайте гарячим із гарніром або свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлика

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

Вечеря рецепт курка маринад куряче філе
Реклама
Реклама
Реклама