Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок та крилець — м’ясо тане в роті

Неймовірно смачний маринад для курячих гомілок або крилець
Секрет ідеально смачної курки у правильному маринаді. Завдяки цьому рецепту гомілки та крильця виходять м’якими, соковитими та надзвичайно апетитними. Мінімум зусиль — і м’ясо просто тане в роті.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі гомілки — 1,2 кг;
- мед — 4 ст. л.;
- кетчуп — 4 ст. л.;
- часник — 5 зуб.;
- чорний та червоний мелений перець — по 1 ч. л.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Курячі гомілки добре помити, трохи посолити, враховуючи, що в маринаді буде соєвий соус. На кожній гомілці зробити невеликі надрізи, щоб м’ясо краще просочилося маринадом і швидше запеклося.
У мисці змішати кетчуп, мед, мелений перець, соєвий соус, олію та натертий часник. Добре перемішати, залити цим маринадом курячі гомілки, ретельно обваляти в суміші, накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 12 годин.
Замариноване м’ясо викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин. Потім зняти пергамент і запікати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.
Готове м’ясо виходить соковитим, ніжним та легко відділяється від кістки. Подавайте гарячим із гарніром або свіжими овочами.
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