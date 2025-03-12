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Невероятно вкусный маринад для куриных голеней или крылышек

12 марта 2025 20:30
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Невероятно вкусный маринад для куриных голеней и крылышек — мясо тает во рту
Курица в маринаде. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Секрет идеально вкусной курицы — в правильном маринаде. Благодаря этому рецепту голени и крылышки получаются мягкими, сочными и очень аппетитными. Минимум усилий — и мясо просто тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриные голени — 1,2 кг;
  • мед — 4 ст. л.;
  • кетчуп — 4 ст. л.;
  • чеснок — 5 зуб;
  • черный и красный молотый перец — по 1 ч. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Куриные голени хорошо помыть, немного посолить, учитывая, что в маринаде будет соевый соус. На каждой голени сделать небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом и быстрее запеклось.

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Маринад для курицы. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать кетчуп, мед, молотый перец, соевый соус, масло и натертый чеснок. Хорошо перемешать, залить этим маринадом куриные голени, тщательно обвалять в смеси, накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 12 часов.

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Готовая курица. Фото: smachnenke.com.ua

Замаринованное мясо выложить на противень, застеленный пергаментом, сверху также накрыть пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут. Затем снять пергамент и запекать еще 10 минут для румяной корочки.

Готовое мясо получается сочным, нежным и легко отделяется от кости. Подавайте горячим с гарниром или свежими овощами.

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