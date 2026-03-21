Україна
Головна Смак Неймовірно смачний салат зі звичайною морквою: для сяючої шкіри

Неймовірно смачний салат зі звичайною морквою: для сяючої шкіри

Дата публікації: 21 березня 2026 12:14
Морква, яйця та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат доводить, що навіть найпростіші інгредієнти можуть дати неймовірний результат. Звичайна морква у поєднанні з ніжним соусом, яйцями та часником перетворюється на яскраву, соковиту і дуже смачну страву. Він готується швидко, виглядає апетитно і чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Збережіть цей рецепт, якщо шукаєте щось просте, корисне і дійсно смачне.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква свіжа — 300 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.

Для соусу:

  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 120 мл.;
  • оцет яблучний — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.
рецепт салату з морквою
Салат з морквою. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти моркву, додати подрібнений часник і натерті варені яйця.
  2. Для соусу з’єднати яйце, сіль, цукор, гірчицю та оцет, поступово додати олію і збити до густої однорідної маси.
  3. Додати соус до салату, посолити, поперчити та добре перемішати. 
  4. Дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
