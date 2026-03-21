Неймовірно смачний салат зі звичайною морквою: для сяючої шкіри
Цей салат доводить, що навіть найпростіші інгредієнти можуть дати неймовірний результат. Звичайна морква у поєднанні з ніжним соусом, яйцями та часником перетворюється на яскраву, соковиту і дуже смачну страву. Він готується швидко, виглядає апетитно і чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Збережіть цей рецепт, якщо шукаєте щось просте, корисне і дійсно смачне.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква свіжа — 300 г;
- часник — 2 зубчики;
- яйця варені — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Для соусу:
- яйце — 1 шт.;
- олія — 120 мл.;
- оцет яблучний — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Натерти моркву, додати подрібнений часник і натерті варені яйця.
- Для соусу з’єднати яйце, сіль, цукор, гірчицю та оцет, поступово додати олію і збити до густої однорідної маси.
- Додати соус до салату, посолити, поперчити та добре перемішати.
- Дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.
