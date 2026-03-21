Невероятно вкусный салат с обычной морковью: для сияющей кожи
Этот салат доказывает, что даже самые простые ингредиенты могут дать невероятный результат. Обычная морковь в сочетании с нежным соусом, яйцами и чесноком превращается в яркое, сочное и очень вкусное блюдо. Он готовится быстро, выглядит аппетитно и прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Сохраните этот рецепт, если ищете что-то простое, полезное и действительно вкусное.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь свежая — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца вареные — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Для соуса:
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 120 мл.;
- уксус яблочный — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л;
- горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Натереть морковь, добавить измельченный чеснок и натертые вареные яйца.
- Для соуса соединить яйцо, соль, сахар, горчицу и уксус, постепенно добавить масло и взбить до густой однородной массы.
- Добавить соус к салату, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
- Дать настояться 10-15 минут перед подачей.
