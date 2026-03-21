Невероятно вкусный салат с обычной морковью: для сияющей кожи

Морковь, яйца и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат доказывает, что даже самые простые ингредиенты могут дать невероятный результат. Обычная морковь в сочетании с нежным соусом, яйцами и чесноком превращается в яркое, сочное и очень вкусное блюдо. Он готовится быстро, выглядит аппетитно и прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Сохраните этот рецепт, если ищете что-то простое, полезное и действительно вкусное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь свежая — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

яйца вареные — 2 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Для соуса:

яйцо — 1 шт.;

масло — 120 мл.;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л;

горчица — 1 ч. л.

Салат с морковью. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Натереть морковь, добавить измельченный чеснок и натертые вареные яйца. Для соуса соединить яйцо, соль, сахар, горчицу и уксус, постепенно добавить масло и взбить до густой однородной массы. Добавить соус к салату, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Дать настояться 10-15 минут перед подачей.

