Невероятно вкусный салат с обычной морковью: для сияющей кожи

Невероятно вкусный салат с обычной морковью: для сияющей кожи

Дата публикации 21 марта 2026 12:14
Невероятно вкусный салат с обычной морковью: для сияющей кожи
Морковь, яйца и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат доказывает, что даже самые простые ингредиенты могут дать невероятный результат. Обычная морковь в сочетании с нежным соусом, яйцами и чесноком превращается в яркое, сочное и очень вкусное блюдо. Он готовится быстро, выглядит аппетитно и прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Сохраните этот рецепт, если ищете что-то простое, полезное и действительно вкусное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • морковь свежая — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Для соуса:

  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 120 мл.;
  • уксус яблочный — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • горчица — 1 ч. л.
Салат с морковью. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть морковь, добавить измельченный чеснок и натертые вареные яйца.
  2. Для соуса соединить яйцо, соль, сахар, горчицу и уксус, постепенно добавить масло и взбить до густой однородной массы.
  3. Добавить соус к салату, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
  4. Дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
