Весенний салат "Лолита" за 10 минут: понадобится пекинская капуста и кукуруза

Весенний салат "Лолита" за 10 минут: понадобится пекинская капуста
Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 12:44
Весенний салат.
Этот салат — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Пекинская капуста, сочное яблоко, куриное филе и кукуруза создают легкое, но питательное блюдо. Особый соус на основе желтков, майонеза и кефира добавляет нежности и делает салат более насыщенным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- куриное филе — 250 г;
- капуста пекинская — 300 г;
- огурец — 0,5 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 5 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- укроп или зеленый лук — по желанию;
- желтки вареные — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- кефир — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой.
- Куриное филе нарезать или разобрать на волокна.
- Добавить белки яиц, кукурузу и зелень, перемешать.
- Желтки размять, добавить майонез и кефир, посолить, поперчить и сделать соус.
- Заправить салат перед подачей и перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Читайте Новини.LIVE!
Реклама