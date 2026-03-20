Весенний салат "Лолита" за 10 минут: понадобится пекинская капуста и кукуруза

Весенний салат "Лолита" за 10 минут: понадобится пекинская капуста

Дата публикации 20 марта 2026 12:44
Весенний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Пекинская капуста, сочное яблоко, куриное филе и кукуруза создают легкое, но питательное блюдо. Особый соус на основе желтков, майонеза и кефира добавляет нежности и делает салат более насыщенным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 250 г;
  • капуста пекинская — 300 г;
  • огурец — 0,5 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 5 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • укроп или зеленый лук — по желанию;
  • желтки вареные — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кефир — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Капусту нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой.
  2. Куриное филе нарезать или разобрать на волокна.
  3. Добавить белки яиц, кукурузу и зелень, перемешать.
  4. Желтки размять, добавить майонез и кефир, посолить, поперчить и сделать соус.
  5. Заправить салат перед подачей и перемешать.

весна салат рецепт кукуруза пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

