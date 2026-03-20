Весенний салат "Лолита" за 10 минут: понадобится пекинская капуста и кукуруза

Весенний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Пекинская капуста, сочное яблоко, куриное филе и кукуруза создают легкое, но питательное блюдо. Особый соус на основе желтков, майонеза и кефира добавляет нежности и делает салат более насыщенным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 250 г;

капуста пекинская — 300 г;

огурец — 0,5 шт.;

яблоко — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 5 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

укроп или зеленый лук — по желанию;

желтки вареные — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

кефир — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой. Куриное филе нарезать или разобрать на волокна. Добавить белки яиц, кукурузу и зелень, перемешать. Желтки размять, добавить майонез и кефир, посолить, поперчить и сделать соус. Заправить салат перед подачей и перемешать.

