Весняний салат "Лоліта" за 10 хвилин: знадобиться пекінська капуста та кукурудза

Весняний салат "Лоліта" за 10 хвилин: знадобиться пекінська капуста

Дата публікації: 20 березня 2026 12:44
Весняний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — ідеальне поєднання свіжості та ніжного смаку. Пекінська капуста, соковите яблуко, куряче філе та кукурудза створюють легку, але поживну страву. Особливий соус на основі жовтків, майонезу та кефіру додає ніжності та робить салат більш насиченим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 250 г;
  • капуста пекінська — 300 г;
  • огірок — 0,5 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 5 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • кріп або зелена цибуля — за бажанням;
  • жовтки варені — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кефір — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати, огірок і яблуко нарізати соломкою.
  2. Куряче філе нарізати або розібрати на волокна. 
  3. Додати білки яєць, кукурудзу та зелень, перемішати.
  4. Жовтки розім’яти, додати майонез і кефір, посолити, поперчити та зробити соус.
  5. Заправити салат перед подачею і перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
