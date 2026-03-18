Салат "Моментальний" за 5 хвилин: пекінська капуста та банка кукурудзи
Дата публікації: 18 березня 2026 12:04
Коли потрібно приготувати щось швидко, але смачно і поживно, цей салат стане ідеальним варіантом. Він поєднує свіжість овочів і ніжність курячого м’яса. Легка заправка додає приємного смаку без зайвої важкості. Готується буквально за кілька хвилин і підходить на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 350 г;
- огірок свіжий — 1–2 шт.;
- куряча грудка відварена — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- петрушка — 20 г.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Пекінську капусту нашаткувати, огірок нарізати, курку подрібнити, яйця нарізати кубиками.
- Додати кукурудзу та подрібнену петрушку.
- Окремо змішати сметану, гірчицю, лимонний сік і часник, додати сіль і перець.
- Заправити салат і добре перемішати.
