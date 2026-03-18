Головна Смак Салат "Моментальний" за 5 хвилин: пекінська капуста та банка кукурудзи

Салат "Моментальний" за 5 хвилин: пекінська капуста та банка кукурудзи

Дата публікації: 18 березня 2026 12:04
Пекінська капуста та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно приготувати щось швидко, але смачно і поживно, цей салат стане ідеальним варіантом. Він поєднує свіжість овочів і ніжність курячого м’яса. Легка заправка додає приємного смаку без зайвої важкості. Готується буквально за кілька хвилин і підходить на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 350 г;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.;
  • куряча грудка відварена — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • петрушка — 20 г.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.
рецепт салату з пекінською капустою
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пекінську капусту нашаткувати, огірок нарізати, курку подрібнити, яйця нарізати кубиками. 
  2. Додати кукурудзу та подрібнену петрушку.
  3. Окремо змішати сметану, гірчицю, лимонний сік і часник, додати сіль і перець. 
  4. Заправити салат і добре перемішати.

овочі салат рецепт кукурудза пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
