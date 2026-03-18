Салат "Моментальний" за 5 хвилин: пекінська капуста та банка кукурудзи

Пекінська капуста та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно приготувати щось швидко, але смачно і поживно, цей салат стане ідеальним варіантом. Він поєднує свіжість овочів і ніжність курячого м’яса. Легка заправка додає приємного смаку без зайвої важкості. Готується буквально за кілька хвилин і підходить на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 350 г;

огірок свіжий — 1–2 шт.;

куряча грудка відварена — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

петрушка — 20 г.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Пекінську капусту нашаткувати, огірок нарізати, курку подрібнити, яйця нарізати кубиками. Додати кукурудзу та подрібнену петрушку. Окремо змішати сметану, гірчицю, лимонний сік і часник, додати сіль і перець. Заправити салат і добре перемішати.

