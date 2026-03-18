Салат "Моментальный" за 5 минут: пекинская капуста и банка кукурузы

Пекинская капуста и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нужно приготовить что-то быстро, но вкусно и питательно, этот салат станет идеальным вариантом. Он сочетает свежесть овощей и нежность куриного мяса. Легкая заправка добавляет приятного вкуса без лишней тяжести. Готовится буквально за несколько минут и подходит на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 350 г;

огурец свежий — 1-2 шт.;

куриная грудка отварная — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

петрушка — 20 г.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать, курицу измельчить, яйца нарезать кубиками. Добавить кукурузу и измельченную петрушку. Отдельно смешать сметану, горчицу, лимонный сок и чеснок, добавить соль и перец. Заправить салат и хорошо перемешать.

