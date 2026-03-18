Салат "Моментальный" за 5 минут: пекинская капуста и банка кукурузы
Дата публикации 18 марта 2026 12:04
Пекинская капуста и кукуруза.
Когда нужно приготовить что-то быстро, но вкусно и питательно, этот салат станет идеальным вариантом. Он сочетает свежесть овощей и нежность куриного мяса. Легкая заправка добавляет приятного вкуса без лишней тяжести. Готовится буквально за несколько минут и подходит на каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 350 г;
- огурец свежий — 1-2 шт.;
- куриная грудка отварная — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- петрушка — 20 г.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать, курицу измельчить, яйца нарезать кубиками.
- Добавить кукурузу и измельченную петрушку.
- Отдельно смешать сметану, горчицу, лимонный сок и чеснок, добавить соль и перец.
- Заправить салат и хорошо перемешать.
