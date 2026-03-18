Салат "Моментальный" за 5 минут: пекинская капуста и банка кукурузы

Салат "Моментальный" за 5 минут: пекинская капуста и банка кукурузы

Дата публикации 18 марта 2026 12:04
Пекинская капуста и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нужно приготовить что-то быстро, но вкусно и питательно, этот салат станет идеальным вариантом. Он сочетает свежесть овощей и нежность куриного мяса. Легкая заправка добавляет приятного вкуса без лишней тяжести. Готовится буквально за несколько минут и подходит на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 350 г;
  • огурец свежий — 1-2 шт.;
  • куриная грудка отварная — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • петрушка — 20 г.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.
рецепт салату з пекінською капустою
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать, курицу измельчить, яйца нарезать кубиками.
  2. Добавить кукурузу и измельченную петрушку.
  3. Отдельно смешать сметану, горчицу, лимонный сок и чеснок, добавить соль и перец.
  4. Заправить салат и хорошо перемешать.

овощи салат рецепт кукуруза пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
