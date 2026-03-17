Весенний салат за 10 минут: понадобится 200 г крабовых палочек

Огурец и крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, свежий и очень быстрый в приготовлении — этот весенний салат станет настоящей находкой. Сочетание простых ингредиентов создает нежный и сбалансированный вкус. Готовится всего за 10 минут, а результат приятно удивляет. Идеальный вариант для ежедневного меню без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

крабовые палочки — 200 г;

зеленый лук — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками или соломкой и переложить в миску. Огурец нарезать мелким кубиком, при необходимости слегка отжать лишнюю жидкость.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в салат вместе с мелко нарезанным зеленым луком.

Сыр натереть на средней терке или нарезать маленькими кубиками и добавить к остальным ингредиентам.

Добавить соль и черный перец по вкусу, заправить майонезом и хорошо перемешать до однородности.

