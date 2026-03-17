Дата публикации 17 марта 2026 12:44
Весенний салат за 10 минут: понадобится 200 г крабовых палочек
Огурец и крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, свежий и очень быстрый в приготовлении — этот весенний салат станет настоящей находкой. Сочетание простых ингредиентов создает нежный и сбалансированный вкус. Готовится всего за 10 минут, а результат приятно удивляет. Идеальный вариант для ежедневного меню без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками или соломкой и переложить в миску. Огурец нарезать мелким кубиком, при необходимости слегка отжать лишнюю жидкость.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в салат вместе с мелко нарезанным зеленым луком.

Сыр натереть на средней терке или нарезать маленькими кубиками и добавить к остальным ингредиентам.

Добавить соль и черный перец по вкусу, заправить майонезом и хорошо перемешать до однородности.

салат рецепт огурцы крабовые палочки крабовый салат
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
