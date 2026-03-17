Весенний салат за 10 минут: понадобится 200 г крабовых палочек
Легкий, свежий и очень быстрый в приготовлении — этот весенний салат станет настоящей находкой. Сочетание простых ингредиентов создает нежный и сбалансированный вкус. Готовится всего за 10 минут, а результат приятно удивляет. Идеальный вариант для ежедневного меню без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками или соломкой и переложить в миску. Огурец нарезать мелким кубиком, при необходимости слегка отжать лишнюю жидкость.
Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в салат вместе с мелко нарезанным зеленым луком.
Сыр натереть на средней терке или нарезать маленькими кубиками и добавить к остальным ингредиентам.
Добавить соль и черный перец по вкусу, заправить майонезом и хорошо перемешать до однородности.
