Салат с курицей и пекинской капустой — рецепт приготовления

Салат "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Лебединый пух" — нежное и очень легкое блюдо, которое прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Сочетание сочной курицы, воздушной пекинской капусты, картофеля и сыра создает гармоничный вкус и приятную текстуру. Особую пикантность добавляет маринованный лук, который делает салат более ароматным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт. (отварное);

яйца — 3 шт.;

картофель — 2 шт. (отварной);

пекинская капуста — 0,5 кочана;

сыр твердый — 100 г;

лук — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Для маринада:

вода — 250 мл.;

уксус яблочный — 3-4 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Приготовить маринад: в воде растворить соль и сахар, добавить яблочный уксус. Залить лук подготовленным маринадом и оставить примерно на 20 минут. За это время он станет мягче, приобретет приятный кисло-сладкий вкус и потеряет резкую горечь. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Остуженное мясо нарезать небольшими кубиками или разобрать на волокна. Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Натереть их на мелкой терке или мелко измельчить ножом.

Капуста и курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель отварить в кожуре до мягкости, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы она осталась легкой и воздушной. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Подготовить салатницу или форму для формирования салата слоями. Первым слоем выложить натертый картофель. Слегка посолить его и добавить тонкий слой майонеза.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Следующим слоем добавить куриное филе. Слегка приправить перцем и снова покрыть небольшим количеством майонеза. Далее равномерно распределить маринованный лук, предварительно слегка отжав его от маринада. После этого выложить слой измельченных яиц и смазать их майонезом.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Следующим слоем добавить нашинкованную пекинскую капусту, которая сделает салат более легким, свежим и нежным. Завершить салат щедрым слоем тертого твердого сыра, который придаст блюду сливочного вкуса и красивого вида. Готовый салат поставить в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время все слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.

