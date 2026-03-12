Салат с курицей и пекинской капустой — рецепт приготовления

Салат з пекинской капустой "Лебединый пух" — нужно куриное филе
Салат "Лебединый пух" — нежное и очень легкое блюдо, которое прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Сочетание сочной курицы, воздушной пекинской капусты, картофеля и сыра создает гармоничный вкус и приятную текстуру. Особую пикантность добавляет маринованный лук, который делает салат более ароматным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт. (отварное);
- яйца — 3 шт.;
- картофель — 2 шт. (отварной);
- пекинская капуста — 0,5 кочана;
- сыр твердый — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Для маринада:
- вода — 250 мл.;
- уксус яблочный — 3-4 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Приготовить маринад: в воде растворить соль и сахар, добавить яблочный уксус. Залить лук подготовленным маринадом и оставить примерно на 20 минут. За это время он станет мягче, приобретет приятный кисло-сладкий вкус и потеряет резкую горечь. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Остуженное мясо нарезать небольшими кубиками или разобрать на волокна. Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Натереть их на мелкой терке или мелко измельчить ножом.
Картофель отварить в кожуре до мягкости, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы она осталась легкой и воздушной. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Подготовить салатницу или форму для формирования салата слоями. Первым слоем выложить натертый картофель. Слегка посолить его и добавить тонкий слой майонеза.
Следующим слоем добавить куриное филе. Слегка приправить перцем и снова покрыть небольшим количеством майонеза. Далее равномерно распределить маринованный лук, предварительно слегка отжав его от маринада. После этого выложить слой измельченных яиц и смазать их майонезом.
Следующим слоем добавить нашинкованную пекинскую капусту, которая сделает салат более легким, свежим и нежным. Завершить салат щедрым слоем тертого твердого сыра, который придаст блюду сливочного вкуса и красивого вида. Готовый салат поставить в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время все слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!