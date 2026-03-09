Салат из свеклы — бюджетный рецепт с яйцами и огурцами

Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить что-то простое, доступное и одновременно очень вкусное, обратите внимание на этот свекольный салат. Такой салат прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

отварная свекла — 3 шт.;

отварные яйца — 6 шт.;

маринованные огурцы — 4-5 шт.;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отваренные яйца очистите от скорлупы и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Маринованные огурцы также нарежьте соломкой.

Огурцы и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Консервированный горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и добавьте в салатницу. Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.

Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренную свеклу очистите и натрите на крупной терке, переложите ее в салат. Добавьте майонез, немного соли и черного перца по вкусу. Все хорошо перемешайте до однородности.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей салат можно охладить в холодильнике 20-30 минут — так он станет еще вкуснее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась