Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат из свеклы "Галина" — бюджетный рецепт, но настолько вкусный

Салат из свеклы "Галина" — бюджетный рецепт, но настолько вкусный

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:44
Салат из свеклы — бюджетный рецепт с яйцами и огурцами
Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить что-то простое, доступное и одновременно очень вкусное, обратите внимание на этот свекольный салат. Такой салат прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • отварная свекла — 3 шт.;
  • отварные яйца — 6 шт.;
  • маринованные огурцы — 4-5 шт.;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отваренные яйца очистите от скорлупы и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Маринованные огурцы также нарежьте соломкой.

рецепт салату з буряка
Огурцы и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Консервированный горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и добавьте в салатницу. Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.

рецепт салату з буряком
Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренную свеклу очистите и натрите на крупной терке, переложите ее в салат. Добавьте майонез, немного соли и черного перца по вкусу. Все хорошо перемешайте до однородности.

рецепт смачного салату з буряком
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей салат можно охладить в холодильнике 20-30 минут — так он станет еще вкуснее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

яйца рецепт свекла закуска майонез
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации