Салат из свеклы — бюджетный рецепт с яйцами и огурцами

Салат из свеклы "Галина" — бюджетный рецепт, но настолько вкусный
Если хочется приготовить что-то простое, доступное и одновременно очень вкусное, обратите внимание на этот свекольный салат. Такой салат прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- отварная свекла — 3 шт.;
- отварные яйца — 6 шт.;
- маринованные огурцы — 4-5 шт.;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отваренные яйца очистите от скорлупы и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Маринованные огурцы также нарежьте соломкой.
Консервированный горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и добавьте в салатницу. Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.
Отваренную свеклу очистите и натрите на крупной терке, переложите ее в салат. Добавьте майонез, немного соли и черного перца по вкусу. Все хорошо перемешайте до однородности.
Перед подачей салат можно охладить в холодильнике 20-30 минут — так он станет еще вкуснее.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!