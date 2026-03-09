Відео
Салат з буряка "Галина" — простий, дешевий, але настільки смачний

Салат з буряка "Галина" — простий, дешевий, але настільки смачний

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 14:44
Буряковий салат — простий і дешевий рецепт з яйцями та огірками
Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось просте, доступне і водночас дуже смачне, зверніть увагу на цей буряковий салат. Поєднання ніжних яєць, маринованих огірків, солодкуватого буряка та зеленого горошку створює гармонійний смак, який подобається багатьом. Такий салат чудово підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • відварений буряк — 3 шт.;
  • відварені яйця — 6 шт.;
  • мариновані огірки — 4–5 шт.;
  • консервований зелений горошок — 1 банка;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування 

Відварені яйця очистіть від шкаралупи та наріжте тонкою соломкою або невеликими кубиками. Мариновані огірки також наріжте соломкою.

рецепт салату з буряка
Огірки та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Консервований горошок відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина, і додайте до салатниці. Зелену цибулю дрібно наріжте та всипте до інших інгредієнтів.

рецепт салату з буряком
Буряк та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Відварений буряк очистіть і натріть на великій тертці, перекладіть його до салату. Додайте майонез, трохи солі та чорного перцю за смаком. Усе добре перемішайте до однорідності.

рецепт смачного салату з буряком
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею салат можна охолодити в холодильнику 20–30 хвилин — так він стане ще смачнішим.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
