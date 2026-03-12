Салат Лебединий пух з куркою та пекінською капустою — рецепт приготування з фото

Салат "Лебединий пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Лебединий пух" — ніжна та дуже легка страва, яка чудово підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері. Поєднання соковитої курки, повітряної пекінської капусти, картоплі та сиру створює гармонійний смак і приємну текстуру. Особливу пікантність додає маринована цибуля, яка робить салат більш ароматним.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт. (відварене);

яйця — 3 шт.;

картопля — 2 шт. (відварена);

пекінська капуста — 0,5 качана;

сир твердий — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Для маринаду:

вода — 250 мл.;

оцет яблучний — 3–4 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями. Приготувати маринад: у воді розчинити сіль і цукор, додати яблучний оцет. Залити цибулю підготовленим маринадом і залишити приблизно на 20 хвилин. За цей час вона стане м’якшою, набуде приємного кисло-солодкого смаку та втратить різку гіркоту. Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності. Остуджене м’ясо нарізати невеликими кубиками або розібрати на волокна. Яйця відварити круто, охолодити та очистити. Натерти їх на дрібній тертці або дрібно подрібнити ножем.

Капуста та курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю відварити у шкірці до м’якості, повністю охолодити, очистити та натерти на великій тертці. Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишилася легкою та повітряною. Твердий сир натерти на дрібній тертці. Підготувати салатницю або форму для формування салату шарами. Першим шаром викласти натерту картоплю. Злегка посолити її та додати тонкий шар майонезу.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Наступним шаром додати куряче філе. Злегка приправити перцем і знову покрити невеликою кількістю майонезу. Далі рівномірно розподілити мариновану цибулю, попередньо злегка відтиснувши її від маринаду. Після цього викласти шар подрібнених яєць і змастити їх майонезом.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Наступним шаром додати нашатковану пекінську капусту, яка зробить салат більш легким, свіжим і ніжним. Завершити салат щедрим шаром тертого твердого сиру, який додасть страві вершкового смаку та красивого вигляду. Готовий салат поставити в холодильник приблизно на 1–2 години. За цей час усі шари добре просочаться, а смак стане більш гармонійним.

