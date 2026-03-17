Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться 200 г крабових паличок
Легкий, свіжий і дуже швидкий у приготуванні — цей весняний салат стане справжньою знахідкою. Поєднання простих інгредієнтів створює ніжний і збалансований смак. Готується всього за 10 хвилин, а результат приємно дивує. Ідеальний варіант для щоденного меню без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- крабові палички — 200 г;
- зелена цибуля — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Крабові палички нарізати невеликими кубиками або соломкою та перекласти в миску. Огірок нарізати дрібним кубиком, за потреби злегка відтиснути зайву рідину.
Варені яйця нарізати кубиками та додати до салату разом із дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Сир натерти на середній тертці або нарізати маленькими кубиками та додати до інших інгредієнтів.
Додати сіль і чорний перець за смаком, заправити майонезом і добре перемішати до однорідності.
