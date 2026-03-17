Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться 200 г крабових паличок

Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться 200 г крабових паличок

Дата публікації: 17 березня 2026 12:44
Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться 200 г крабових паличок
Огірок та крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, свіжий і дуже швидкий у приготуванні — цей весняний салат стане справжньою знахідкою. Поєднання простих інгредієнтів створює ніжний і збалансований смак. Готується всього за 10 хвилин, а результат приємно дивує. Ідеальний варіант для щоденного меню без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • крабові палички — 200 г;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими кубиками або соломкою та перекласти в миску. Огірок нарізати дрібним кубиком, за потреби злегка відтиснути зайву рідину.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця нарізати кубиками та додати до салату разом із дрібно нарізаною зеленою цибулею. 

Сир натерти на середній тертці або нарізати маленькими кубиками та додати до інших інгредієнтів.

Додати сіль і чорний перець за смаком, заправити майонезом і добре перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
