Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться 200 г крабових паличок

Огірок та крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, свіжий і дуже швидкий у приготуванні — цей весняний салат стане справжньою знахідкою. Поєднання простих інгредієнтів створює ніжний і збалансований смак. Готується всього за 10 хвилин, а результат приємно дивує. Ідеальний варіант для щоденного меню без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

сир твердий — 100 г;

крабові палички — 200 г;

зелена цибуля — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати невеликими кубиками або соломкою та перекласти в миску. Огірок нарізати дрібним кубиком, за потреби злегка відтиснути зайву рідину.

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця нарізати кубиками та додати до салату разом із дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Сир натерти на середній тертці або нарізати маленькими кубиками та додати до інших інгредієнтів.

Додати сіль і чорний перець за смаком, заправити майонезом і добре перемішати до однорідності.

